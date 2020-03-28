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Rektörün 4 yaşındaki oğlundan koronavirüs tedbiri

DHA

Rektörün 4 yaşındaki oğlundan koronavirüs tedbiri


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, koronavirüs nedeniyle evdeki kıyafetleri toplayıp banyoda yıkamaya çalışan 4 yaşındaki oğlu Poyraz Çomaklı'yı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi görürken, çocuklara koronavirüsü panik yapılmadan anlatılması gerektiğini vurgulayan Çomaklı, "Çocuğun virüsün sabunla, suyla temizlenmesi gerektiğini, kıyafetlerin steril halde tutulması gerektiği konusunda kafasında algı oluşmuş. Tabii bunu panik havasında görmüyor çünkü biz evde panik havasında yapmıyoruz" dedi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören oğlu Poyraz Çomaklı, geçen hafta evdeki kıyafetleri toplayıp koronavirüs nedeniyle yıkamak istedi. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun görüntülerini, sosyal medyada 'En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor' mesajıyla paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Çomak, koronavirüsün çocukları panikletmeden anlatılması gerektiğini söyledi. 
'VİRÜSLERDEN TEMİZLİYORUM' DEMİŞ
Videoyu masumane bir şekilde espri olması için sosyal medyada paylaştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çomak, yaşananları şöyle anlattı:
"Oğlum sosyal medyada bu alanda fenomen olmuş ama çok masumane bir şekilde bu videoyu internete yükledim biraz espri olsun diye. Olay şu, eşim 'Bir su sesi geliyor haberin var mı?' dedi. 'Hayır su sesi duymadım' dedim. Bir müddet sonra 'Eyvah koş koş, bak ne olmuş burada' dedi. Bir baktım ki, bizim ufaklık Poyraz bütün eşyaları banyoda duş kabininin içine tıkmış, suyu da açmış, evde herkesin eşyasını taşıyordu. Abilerinin, benim her şeyimizi taşıyordu. Tabii biz güldük, 'Neden yapıyorsun?' dedik. 'Virüslerden temizliyorum' dedi. Aslında virüs de diyemiyor, 'vikürler' diye söylüyor. 'İyi etmişsin' dedim 'Ama başka türlü temizleyelim, gel ayıklayalım' dedim. Tabii orada videoda biz ona söyleyince biraz alınganlık da gösterdi, ayağını da bir yere çarptı ağlıyor. Tabii biz ona kızmadık. Bütün kıyafetler iki gün boyunca kurumadı. Tabii kimisi yarım ıslanmış, kimisi tamamen ıslanmış. Yeni çorabı etiketi ile getirmiş ıslatmış. Oyuncaklarını basmış, benim ceketimi getirmiş, abisinin ayakkabılarını getirmiş yığmış. Sadece o banyo değil diğer banyolara da eşyaları yığıp yıkamış."
'PSİKOLOG BİR SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ'
Oğlunun bu davranışı karşısında psikologlardan görüş aldığını anlatan Çomaklı, "Teknik olarak yanlış, ruh itibarıyla doğru bir iş yapıyor ama tekniğini bilmiyor. Virüslerden temizleyecek. Ben bunu psikolog arkadaşlarıma gösterdim, 'Böyle bir şey yapmış' dedim. 'Acaba çocukta bir sıkıntı meydan geldi mi? Bunalım olur, her tarafta virüs, ölüm duyuyor. Panik hali var mı?' dedim. Videoyu inceledi, Poyraz'la konuştu. Dedi ki 'Hocam yok. Güzel bir sonuç çıkarmış. Bundan herhangi bir şey olmaz' dedi" diye konuştu.
'SABUNLA SUYLA TEMİZLENECEĞİNİ ÖĞRENDİ'
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, çocuklarına bilinçli olarak koronavirüs hakkında bilgi verdiğini söyledi. Evde bir panik havası olmadığı için çocukların da sakin bir şekilde evde zaman geçirdiğini ifade eden Çomaklı, "Çocuğa biz bilinçli olarak anlattık ama etkilerinin bu denli olumlu olacağını düşünmemiştik. Çünkü çocuk virüsten temizlenilmesi gerektiğini, sabunla suyla temizlenmesi gerektiğini, kıyafetlerin steril halde temiz tutulması gerektiği konusunda kafasında bir algı oluşmuş. Tabii bunu panik havasında görmüyor çünkü biz bu işi evde panik havasında yapmıyoruz" dedi.
ÖDÜLÜ OYUNCAK OLDU
Koronavirüse karşı kıyafetleri yıkayan Poyraz Çomaklı'nın ilk ödülü bir oyuncak oldu. Baba Çomaklı, duyarlı davrandığı için oğluna bir oyuncak hediye aldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Köpeğimizi aldık gezdirdik. 'Babacığım dışarıdan geldik' dedi. Üstümüzü çıkarttık, çamaşır makinesine attık. Sonra girdik duşumuzu aldık. Biz normal bir şekilde davrandığımız için çocuk panik havasına girmiyor. Şu anda da temizlik yapıyor. Ben bir video çektim, ona da bir ödül aldım temizlik yaptığı için. Geçen gün sordum 'Temizlik yapalım mı?' diye, 'Yapalım' dedi. 'Ama bu kez size sorarak yapacağım' dedi. 'Tamam, ne yapalım?' dedim 'yerleri temizleyelim' dedi ama ne ile temizleyelim? 'Çamaşır suyu ile temizleyelim' diyor. 'Nereden duydun?' dedim.  'Televizyonda söylediler' dedi. Bir test de yapmış olduk çocuklar üzerinde"DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-03-28 09:18:48

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