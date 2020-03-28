Evde yapılabilen egzersiz tavsiyeleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evde yapılabilen egzersiz tavsiyeleri

İHA

Anadolu Üniversitesi Korona virüsü nedeniyle vatandaşların evde kalması gereken günlerde Evde yapılabilen egzersiz tavsiyelerinde bulundu.

Evde yapılabilen egzersiz tavsiyeleri

Anadolu Üniversitesi Korona virüsü nedeniyle vatandaşların evde kalması gereken günlerde Evde yapılabilen egzersiz tavsiyelerinde bulundu.
Güvenli sosyal mesafeyi korumak adına evde kalması gereken bugünlerde, hareketsiz bir yaşam tarzı da ister istemez insan yaşantısına iş, eğlence ya da eğitim amaçlı olarak dijital dünyada daha fazla zaman geçirdiği bu süreçte, ara vermemek, egzersiz yapmamak vücudunda çeşitli fiziksel sorunlara neden olabiliyor. Bu noktada, Anadolu Üniversitesi evde yapılabilecek bazı basit spor egzersizleri öneriyor. Bu egzersizleri düzenli şekilde uygulayarak kalp ritminizi dengede tutabilir, bağışıklık sisteminizi daha güçlü kılabilir ve gün içinde kullandığınız kaslarınızı çalıştırarak formdan düşmeyi engelleyebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesinin öneride bulunduğu sözü edilen spor egzersizleri şöyle sıralanıyor:

Squat
Eller öne açılacak şekilde veya hafifçe bir yere tutunarak; dizlerimiz 90 derece açı yapacak şekilde çöküp tekrar kalkma hareketidir. Bacak bölgesini çalıştırır.

Yürüyüş
Evden çıkılmayan durumlarda koridorda veya geniş bir alanda daire çizerek uygulanabilir. Tempolu bir yürüyüş kalp ritminizi hızlandırarak, kalbinizin vücudunuza daha çok kan pompalamasını sağlar ve oksijen alımını hızlandırır.

Ayakta diz çekme
Olduğunuz yerde ayakta durarak sırasıyla solsağ dizlerinizi karın hizasının üzerine doğru çekme hareketidir. Karın bölgesini çalıştırarak yağ yakımına yardımcı olur.

Yana esneme
Ayakta durur şekilde kollarınız yandayken sağa ve sola esneme hareketidir. Karın bölgesini çalıştırır ve yağ yakımına yardımcı olur.

Omuz pres
İki tane içi su dolu pet şişe veya hafif ağırlık yardımıyla; ağırlıklar başın üzerine kaldırıp omuz hizasına indirerek yapılır. Üst omuz kaslarınızı geliştirir.

Omuz yana açış
İki tane su dolu pet şişe veya hafif ağırlık yardımıyla kollarınızı düz bir şekilde tutarken yana doğru açma hareketidir. Yan omuz kaslarınızı çalıştırır. Sırasıyla solsağ olmak üzere tek elle de yapılabilir.

Omuz öne açış
İki tane su dolu pet şişe veya hafif ağırlık yardımıyla kollarınızı düz bir şekilde tutarken öne doğru açma hareketidir. Ön omuz kaslarınızı çalıştırır. Sırasıyla solsağ olmak üzere tek elle de yapılabilir.
Ön kol curl

Pet şişe veya hafif ağırlık yardımıyla kollar düzgün bir şekilde dururken ağırlığı yukarı doğru kaldırma hareketidir. Ön kol kaslarınızı geliştirir, kavrama kuvvetinin artmasına yardımcı olur.

Arka kol pres
Pet şişe veya hafif ağırlık yardımıyla; ağırlığı başınızın üzerine kaldırın ve dirsekten aşağıya doğru yavaşça indirme ve sonra tekrar kaldırma hareketidir. Arka kol kaslarınızı geliştirir, itiş kuvvetinin artmasına yardımcı olur.

Bacak yana açış
Ayakta düz bir şekilde dururken sırasıyla solsağ olmak üzere bacağınızı yatay olarak yana doğru açma hareketidir. Yan karın kaslarınızı ve bacak kaslarınızı geliştirerek yağ yakımına yardımcı olur.

Jumping jacks
Ayakta düz bir şekilde dururken aynı anda zıplayarak kolları başınızın üzerinde birleştirirken bacakları yana açma hareketidir. Tekrar zıplanarak düz duruşa dönülür ve tekrar edilir. Genel bir vücut egzersizidir. Ritim arttırılarak daha çok yağ yakımı ve gelişim sağlanabilir.

Anadolu Üniversitesi tarafından tavsiye edilen bu hareketler 3 set 8 tekrar veya 10 tekrar halinde uygulanabilir. Sakatlanma riskini en aza indirmek için hafif ağırlık ve yavaş bir hareket ritmi uygulanmalıdır. Kaslarınızın direnci arttıkça isteğe bağlı olarak ağırlıklar veya tekrarlar arttırılabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Odunpazarı bölgesinde virüs nedeniyle adeta kuş uçmuyor Korona virüs en çok esnafı etkiledi
YEREL HABERLER Tarihi Odunpazarı bölgesinde virüs nedeniyle adeta ...
Kaçak sigara üretim yerine jandarma baskını: 1 gözaltı Yüzlerce kilo kaçak tütün, binlerce makaron ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak sigara üretim yerine jandarma baskını: 1 ...
Rektörün 4 yaşındaki oğlundan koronavirüs tedbiri
YEREL HABERLER Rektörün 4 yaşındaki oğlundan koronavirüs tedbiri
Vali Çakacak televizyon canlı yayınında alınan tedbirleri anlattı
YEREL HABERLER Vali Çakacak televizyon canlı yayınında alınan ...
(Görüntülü) Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler maske üretmeye başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir'de lise öğrencileri ve ...
500 bin lira dolandırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 500 bin lira dolandırmaya çalışan 2 şüpheli ...
Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 2 ...
Eskişehir'de, sağlık çalışanları için siper maske üretimi
YEREL HABERLER Eskişehir'de, sağlık çalışanları için siper maske ...
Eskişehir´de lise öğrencileri ve öğretmenler maske üretmeye başladı
YEREL HABERLER Eskişehir´de lise öğrencileri ve öğretmenler maske ...
Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı Şüphelinin üzerinden onlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında ...
İnönü’de dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ...
Deneyimli vatandaşlar bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Deneyimli vatandaşlar bilgilendiriliyor
Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme anları kamerada Sürüye saldıran kurdu köpekler telef etti Koyun sürüsünün sahibi Ali Armağan; "Köpeklerimiz koyunları kurtlara karşı hayatları pahasına koruyorlar"
YEREL HABERLER Köpeklerin koyun sürüsüne saldıran kurdu öldürme ...
Eskişehir'de 'Evdepedallatürkiye' hareketi başladı Milli sporcu olan Konuk kardeşler, kondisyondan düşmemek ve topluma örnek olmak adına başlattıkları hareketi internet üzerinden canlı yayınlıyorlar
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'Evdepedallatürkiye' hareketi ...
Kendini polis olarak tanıtan 2 şüpheli suçüstü yakalandı Polis, gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevkinde 'Korona virüs' önlemi aldı
YEREL HABERLER Kendini polis olarak tanıtan 2 şüpheli suçüstü ...
ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Erol’dan bitkisel ilaç kullanımı uyarısı
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Erol’dan ...
Sağlık-Sen Başkanı Köksal’dan Korona virüs tedbirleri ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Başkanı Köksal’dan Korona virüs tedbirleri ...
Can dostlar unutulmuyor
YEREL HABERLER Can dostlar unutulmuyor
ESMİAD’dan sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER ESMİAD’dan sağlık çalışanlarına destek
Pazarcı esnafına eldiven ve broşür dağıtıldı
YEREL HABERLER Pazarcı esnafına eldiven ve broşür dağıtıldı
EBA TV'yi izleyemeyen öğrenci Yağmur Uğur’un yardımına koştular
YEREL HABERLER EBA TV'yi izleyemeyen öğrenci Yağmur Uğur’un ...
ESSYÖNDER ekibi düzenli dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER ESSYÖNDER ekibi düzenli dezenfekte çalışmalarını ...
Seyitgazi'de görev yapan cami imamları yaşlıların emrinde
YEREL HABERLER Seyitgazi'de görev yapan cami imamları yaşlıların ...
Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için ozon tedavi tavsiyesi Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Türkan Tünerir; “Virüs salgını nedeniyle bu uygulamayı yapıyoruz” “Uygulama, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir etki gösteriyor”
YEREL HABERLER Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı Yaşlılar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X