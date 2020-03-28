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Bu da ’eldivenli' dilenci Korona virüs dilenciyi de korkuttu

İHA

Korona virüs sebebiyle vatandaşlar çeşitli önlemler alırken, Eskişehir'deki bir dilencinin eldiven takması ise görenleri hayrete düşürdü.

Bu da ’eldivenli' dilenci Korona virüs dilenciyi de korkuttu

Korona virüs sebebiyle vatandaşlar çeşitli önlemler alırken, Eskişehir’deki bir dilencinin eldiven takması ise görenleri hayrete düşürdü.
Tüm dünya Korona virüs ile mücadele ederken, Türkiye’de de önlemler alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar zorunlu durumlarda eldiven ve maske ile sokağa çıkarken, yetkililer tarafından yapılan açıklama ile evde kalınması konusunda insanlar uyarılıyor. Özellikle madeni para ile temas halinde bulunan dilenciler çareyi eldivende buldu. Eskişehir’de Şair Fuzuli Caddesinde bulunan bir dilencinin durumu görenleri adeta hayrete düşürdü. Dilencinin sürekli sokakta olması ve eline eldiven takarak dilenmesi, pes artık dedirtti. Durumu gören vatandaşlar şaşırırken, yetkililerden önlem alınması gerektiğini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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