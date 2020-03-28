Tahıl paylaşımı tartışması karşılıklı darpla bitti Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

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Eskişehir'de, zahire (tahıl) deposunda mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada 5 kişi birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre; olay Alpu ilçesi Yunusemre Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, öğle saatlerinde mal paylaşımı için zahire deposuna giren G.G. (42), U.U. (48), S.U. (54), E.U. (27) ve O.U. (52) arasında tartışma çıktı. Ardından şahıslar arasında yaşanan tartışma büyüyerek, karşılıklı darp meydana geldi.

Öte yandan polis ekipleri, darp olayının şüphelileri olduğu öne sürülen E.U. ve O.U. yakalayarak haklarında 'Kasten Yaralama' suçundan başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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