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Korona virüs önlemleri aksatılmıyor

İHA

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız şekilde devam ediyor. Zabıta ekipleri, ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler kapsamında, kontrol ve denetimleri de titizlikle sürdürüyor.

Korona virüs önlemleri aksatılmıyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız şekilde devam ediyor. Zabıta ekipleri, ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler kapsamında, kontrol ve denetimleri de titizlikle sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dünya genelindeki korona virüs salgınına karşı gerçekleştirdiği tedbir ve kontrol çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar, titizlik ile mesai sürdüren ekipler tarafından denetleniyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakanlıklarca kapatılmasına karar verilen iş yerlerinin faaliyetlerini durdurup durdurmadıklarını kontrol ediyor. Ekipler ayrıca açık kalan iş yerlerinde ise halk sağlığının önemi doğrultusunda denetleme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında iş yerlerinin hijyen kurallarına uygunluğu, korona virüs tedbirlerinin gerçekleştirilmesi, sosyal mesafe şartları gibi hususlar, titizlik ile inceleniyor. Lokantalar, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerlerinin herhangi bir risk oluşmaması için müşterilerin oturmasına müsaade etmeden, yakın mesafede durmamak şartıyla paket servis ve gelal şeklinde satış yapmaları hususlarında bilgilendirme ve denetimler de aksatılmıyor.
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler semt ve mahalle pazarlarında yaptıkları maske ve eldiven dağıtımı ile bilgilendirme broşürleri dağıtımına da devam ediyor. Ekipler ayrıca, umuma açık parklarda piknik yapılması ve mangal yakılmasının da önüne geçiyor. Zabıtalar öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması konusunda anons ile uyarı çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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