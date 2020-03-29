İnşaattan düşen vatandaş ağır yaralandı

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Eskişehir’de bir inşaatın tepesinden düşen 54 yaşındaki vatandaş ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle sıralarında Akarbaşı Mahallesi Depboy Sokak'ta gerçekleşti. Bir inşaatın tepesinden düşen F.A.T. (54) ağır yaralandı. Bilinmeyen bir sebeple inşaat halindeki binanın tepesine çıkan şahıs, düşmenin etkisiyle ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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