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Evde kalan erkekler artık hanımların en büyük yardımcısı Mantı açıp börek yapan erkekler; "Evde kalınca onların işlerinin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladık"

İHA

Eskişehir'de Korona virüs sebebi ile evinden çıkmayan erkekler mutfakta hanımlarına en büyük yardımcı olur hale geldiler.

Evde kalan erkekler artık hanımların en büyük yardımcısı Mantı açıp börek yapan erkekler; "Evde kalınca onların işlerinin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladık"

Eskişehir’de Korona virüs sebebi ile evinden çıkmayan erkekler mutfakta hanımlarına en büyük yardımcı olur hale geldiler.
Birbirinden güzel lezzetlere ortak olan erkekler hallerinden de oldukça memnun gözüküyorlar. Evinde kalan Mehmet Ulucan; ’’Korona virüsü sebebiyle evimizde kalmaya özen gösteriyor, ihtiyaçlarımız dışında kesinlikle çıkmıyoruz. Kulağımız bir yandan da haberlerde. İnşallah hep birlikte başaracağız. Can sıkıntısından olacak artık eşimize yardım ediyoruz. Evde kalınca gerçekten onların her gün yaptığı işlerin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladım. İşlerinin kolay olmadığı aşikar. Bugün hep birlikte mantı yaptık, beraber tepsiye döşedik ve afiyetle tadına bakacağız, sizleri de bekleriz’’ diye belirtti.
Serdar Talaz ise sosyal medya hesabından; ’’Evde can sıkıntısından değişik lezzetleri Youtub’dan öğrenerek yapmaya çalışıyoruz. Boşnak mantısı hazırladık kim bilir yarın ne yapacağız. Ama şu gerçek,İnşallah bu salgın geçecek. Hep birlikte 'Evinde Kal Türkiyem’ çağrısı yapıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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