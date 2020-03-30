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Berber ve kuaförler devletten destek bekliyor Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara: "Bu süreçte devletimizin de esnafımızın yanında olmasını istiyoruz"

İHA

Berber ve kuaförler devletten destek bekliyor Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara: "Bu süreçte devletimizin de esnafımızın yanında olmasını istiyoruz"

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, Korona virüsü sürecinde üyelerinin en az zararla etkilenmeleri için yaptıkları çalışmaları aktardır.
Özkara, "Etkisini her geçen gün arttıran korona virüs sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak ve hafifletmek adına üst kuruluşlarımıza federasyonumuza, konfederasyonumuza, cumhurbaşkanlığımıza, içişleri bakanlığımıza, ticaret ve gümrük bakanlığımıza, hazine ve maliye bakanlığımıza esnafımız üzerinde etkisi fazlaca olan kira, bağkurssk, elektrik, doğalgaz gibi konularda yaşadıkları sıkıntılarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve sorun ve sıkıntılarının çözülmesi adına isteklerimizi ve yazılarımızı göndermiş bulunmaktayız" dedi.
25 BİN TL'YE KADAR KREDİ
Birlik ve beraberlik içinde bu zor süreci atlatacaklarını belirten Özkara, " Bir haftadır kapalı olan dükkanlarında kira zamanının gelmesi faturaların gelmesiyle endişe içinde olan esnafımızın beklentileri sürmektedir. Birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri de atlatacağımıza inanıyorum. Bu süreçte devletimizin de esnafımızın yanında olmasını istiyoruz. Ayrıca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve Halk Bankasından 25 bin TL ye kadar destek paketli kredi kullanımı imkanı esnafımıza sunulmuştur. Siz değerli esnafımızın mağduriyetlerinden kaynaklanan talepler, ilgili kurum ve kuruluşlara tarafımızdan anında iletilip gerekli cevaplar geldiğinde sizlere gerek mesaj gerekse basın yoluyla duyurulacaktır. Zor zamanlar geçene kadar esnafımızdan ve halkımızdan evden zorunlu olmadıkça çıkmamalarını evde kalmalarını rica ediyoruz ”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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