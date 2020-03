Başkan Ataç, "Dayanışma ruhu ile aşacağız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Korona virüse karşı verilen mücadelenin dayanışma ruhu ile sürdürülerek bu zorlu sürecin aşılacağını kaydetti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, dünya genelinde sağlık tehdidi haline gelen korona virüs tehlikesine karşı sürdürülen tedbir çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ataç, “Bu zor günleri de her zamanki gibi birlik ve beraberlik ile atlatacağız. Her zaman olduğu gibi bu süreci de sağduyu ile evlerinde geçiren Eskişehirlilere teşekkür ediyorum” dedi.

Hastalıkla mücadelede alınan önlemlerin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çeken Başkan Ataç, sağduyu ve dayanışma ruhu ile hareket ederek bu zorlu sürecin atlatılacağını kaydetti. Tepebaşı Belediyesi’nin salgına yönelik önlemleri titizlik ile uyguladığını kaydeden Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak korona virüsün ülkemizde baş göstermesi ile birlikte sorumluluk alanımızda gerekli tedbirleri hızla uyguladık. Kamusal alanların tamamında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımız özenle devam ediyor, ekiplerimiz fedakarca mesailerini sürdürüyor. Toplum sağlığı için tüm kurum ve kuruluşlar, özveri ile çalışıyor ve kentimizde gerekli önlemler aksatılmıyor. Konunun önemi doğrultusunda tüm kurumlar, iş birliği halinde üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor” dedi.

“Duyarlı Eskişehir halkına teşekkür ediyorum”

Korona virüs ile mücadelede vatandaşların sağduyu ile hareket etmesinin önemine de değinen Başkan Ataç, Eskişehirlilerin örnek duyarlılık sergilediğini kaydetti. Bir hekim olarak hijyen kurallarına uyulmasının ve sosyal mesafenin korunmasının çok kritik olduğunu ifade eden Başkan Ataç, “Salgının yayılmaması için hijyen kurallarına uyulması, sosyal mesafenin korunması ve evlerimizde kalmamız çok önemli. Eskişehirli hemşehrilerim de korona virüse karşı sürdürülen mücadelede, söz konusu kurallara örnek duyarlılık ile rivayet ediyor. Her zaman olduğu gibi bu süreci de sağduyu ile evlerinde geçiren Eskişehirlilere teşekkür ediyorum. Bizler de Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik duygusu ile birlikte sağduyumuzu devam ettirerek aşacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç, evde kalma sürecinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, 444 44 26 numaralı telefondan 7/24 Tepebaşı Belediyesi Mavi Masa hattına ulaşabileceğini hatırlattı.

