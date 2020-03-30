Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavları internetten yapılacak (2) - Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavları internetten yapılacak (2) - Yeniden

DHA

Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavları internetten yapılacak (2) - Yeniden


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda, ilk defa kişiye özel olarak yapılacağı açıklandı.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), eğitim ve öğretimin aksamaması için bahar dönemi eğitim-öğretim süreçlerinin uzaktan eğitim yöntemi ile devam ettirilmesi kararını açıkladı. Kararın ardından Anadolu Üniversitesi'nin, Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan 07 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 1 milyonu aşkın öğrenciye internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu: 
"YÖK'ün aldığı kararlar sonrasında iki hafta süren ve günde 8 saati bulan toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda, sınav süreçlerine ilişkin bütün olasılıklar değerlendirildi ve öğrencilerin öğretim süreçlerinin aksamaması adına büyük bir sorumluluk alınarak, ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verildi. Bu kararda, sınav süreçlerinde öğrencilerin bir araya gelmelerinin yaratacağı salgın riski başta olmak üzere, sınavların ertelenmesi durumunda öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmesi ve öğretim süreçlerinin uzaması gibi ortaya çıkacak olumsuzluklar göz önünde bulunduruldu. 1 milyonu aşkın öğrenci için internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca Açıköğretim Sistemi'nin, görevi başında bulunması gereken sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, cezaevlerinde bulunan mahkumlar gibi çok farklı sosyo-demografik gruplardan oluşan öğrenci çeşitliliği gözetilerek kapsamlı çalışmalar yürütüldü.'' 
'1 YILDIR GELİŞTİRİYORUZ'
Üniversitenin 1 yıldır internet tabanlı sınav sistemi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rektör Çomaklı, ''Anadolu Üniversitesi eğitim alanındaki 60 yılı aşan deneyimi, açık ve uzaktan eğitimdeki bilgi birikimiyle öğrencilerine bin 500'ü aşkın ders kitabı, 30 bine yakın eğitim videosu olmak üzere 16 farklı ders malzemesini dijital olarak internet ortamında sunmaktadır. 1 yıldır internet tabanlı sınavlar için altyapı sistemleri oluşturmakta, yerli ve milli bir yazılım geliştirmek üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu dönemde üniversitemiz, pilot uygulamalarla internet tabanlı ortamlarda da sınav süreçlerini başarıyla yönetmiştir. Süreçte ortaya çıkabilecek bütün olumsuzluklar, daha önceden yapılan pilot uygulamalarda test edilmiş ve oluşabilecek olası aksaklıklar tespit edilerek 2019-2020 Bahar Dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır" dedi.
KİŞİYE ÖZEL SINAV 
Öğrencilerin belirlenen sınav tarihleri aralığında istedikleri gün ve saatte sınava girebileceklerini ifade eden Rektör Çomaklı, "Açıköğretim sınavları internet tabanlı ortamlarda ilk defa kişiye özel olarak gerçekleştirilecek. Sınav sistemi internet tabanlı bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi farklı ortamlarda test edildi. Kişiye özel şekilde uygulanacak olan Açıköğretim sınavları için test araştırma birimince hazırlanmış olan çok sayıda soru kullanılacaktır. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yazılım aracılığı ile sınav soruları kişiye özel olacak ve sınava katılan her öğrenci, eşdeğer farklı sorular ile karşılaşacaktır.  Sınav dönemi olan 18 Nisan 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında 20 gün boyunca bütün öğrenciler, istedikleri gün ve saatte, bulundukları yerden sınav sistemine internet üzerinden giriş yapabilecektir. Açıköğretim sınavlarının internet ortamında gerçekleştirilmesine dair sınav yönergesi de hazırlanmış olup, sınav sürecine ilişkin her türlü bilgi ve yönlendirme Üniversitemizin resmi kanalları üzerinden öğrencilerimizle paylaşılacaktır" diye konuştu.
TEKNOLJİYE SAHİP OLMAYAN ÖĞRENCİLER BÜROLARDA SINAVA GİREBİLECEK
İnternet bağlantısı ya da gerekli teknolojiye sahip olmayan öğrencilerin istedikleri bir ilde, salgın süresince uygulanan bütün tedbirler dikkate alınarak hazırlanmış olan Açıköğretim bürolarında sınava girebileceklerini söyleyen Çomaklı, "2 bin 623 refakatçili öğrencilerimiz için de tüm hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs salgınının küresel boyutta olması dolayısıyla, yurt dışı programlarındaki öğrencilerimize de sınav takvimleri değişmeden, ara sınavlarında aynı olanaklar tanınacaktır. Sınav süresince başta sağlık personelimiz olmak üzere, zorunlu sebeplerle görevi başında olan kamu personeli öğrencilerimiz için alternatif çözümler sunabilmek amacıyla da gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca, internet bağlantısı ya da gerekli teknolojiye sahip olmayan öğrencilerimiz istedikleri bir ilde, salgın süresince uygulanan bütün tedbirler dikkate alınarak hazırlanmış olan Açıköğretim bürolarımızda sınava girebileceklerdir" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-03-30 16:47:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınavları internet ortamında yapılacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ...
Anadolu Üniversitesi sınavları internet ortamında yapılacak
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi sınavları internet ortamında ...
Başkan Ataç, "Dayanışma ruhu ile aşacağız"
YEREL HABERLER Başkan Ataç, "Dayanışma ruhu ile aşacağız"
Odunpazarı Belediyesi pazar esnafına maske dağıttı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi pazar esnafına maske dağıttı
Jandarma ekiplerinin Korona virüs denetimi aralıksız sürüyor Sağlık kontrolü ve asayiş denetimi yapılıyor, 65 yaş ve üstü vatandaşların izin belgeleri kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin Korona virüs denetimi aralıksız ...
İnönü Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Açık öğretim sınavları internet üzerinden kişiye özel yapılacak Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı; “Sınavlar 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda gerçekleşecek” “Açık öğretim sınavları internet tabanlı ortamlarda ilk defa kişiye özel olarak gerçekleştirilecektir” “Biz devlet olarak öğrencilerimizi dürüst sayıyoruz”
YEREL HABERLER Açık öğretim sınavları internet üzerinden kişiye özel ...
Eskişehir’de de taksiler sınırlandırıldı
YEREL HABERLER Eskişehir’de de taksiler sınırlandırıldı
Berber ve kuaförler devletten destek bekliyor Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara: "Bu süreçte devletimizin de esnafımızın yanında olmasını istiyoruz"
YEREL HABERLER Berber ve kuaförler devletten destek ...
Sosyal izolasyonda beslenmeye dikkat Korona virüse karşı dengeli beslenmek çok önemli Beslenme ve Diyet Uzmanı Öznur Selek; “Sosyal izolasyonda her gün yeterli protein alınmalıdır” “Hareketin kısıtlı olduğu günlerde yağlı gıdalardan uzak durun”
YEREL HABERLER Sosyal izolasyonda beslenmeye dikkat Korona virüse ...
Özel Ümit’te üst düzey önlemler Hastane Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Züberi: "Hastanelerimizin tüm giriş ve çıkış kapıları kontrol altına alınmıştır" "Hastanelerimizin bütün ortak alanlarında saat başı dezenfeksiyon çalışması yapılmaktadır"
YEREL HABERLER Özel Ümit’te üst düzey önlemler Hastane Başhekimi İç ...
Sokaklardaki ani kalabalıklaşmaya dikkat
YEREL HABERLER Sokaklardaki ani kalabalıklaşmaya dikkat
Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Yerlere atılan tek kullanımlık maske ve eldivenler ...
Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı
Emirdağlı Ülkücülerden yaşlılara gönüllü hizmet
YEREL HABERLER Emirdağlı Ülkücülerden yaşlılara gönüllü hizmet
Seyitgazi'de AK kadınlardan yaşlılara yardım eli
YEREL HABERLER Seyitgazi'de AK kadınlardan yaşlılara yardım eli
Evde kalan erkekler artık hanımların en büyük yardımcısı Mantı açıp börek yapan erkekler; "Evde kalınca onların işlerinin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladık"
YEREL HABERLER Evde kalan erkekler artık hanımların en büyük ...
Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde e-alışveriş tavsiyeleri
YEREL HABERLER Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde e-alışveriş ...
Gönlü zengin Anadolu kadınına bir örnek daha Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kendisine erzak alan zabıtaları meyve yemeye davet etti
YEREL HABERLER Gönlü zengin Anadolu kadınına bir örnek ...
Sağlık ve polis ekiplerinden korona denetimi Trafik uygulamalarında sürücü ve yolculara sağlık kontrolleri yapıldı
YEREL HABERLER Sağlık ve polis ekiplerinden korona denetimi Trafik ...
"Yolda yürürken bakma" sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi kulağından yaralandı
YEREL HABERLER "Yolda yürürken bakma" sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi ...
İnşaattan düşen vatandaş ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen vatandaş ağır yaralandı
Mavi Masa vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Mavi Masa vatandaşların yanında
Korona virüs önlemleri aksatılmıyor
YEREL HABERLER Korona virüs önlemleri aksatılmıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X