Leylekler yiyecek için çöplükte mola verdi Çöp yığını içinde karınlarını doyurmak için yiyecek aradılar

Göç yolundaki leylekler EskişehirSeyitgazi yolu üzerinde bulunan bir çöplükte mola vererek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Kuzey Yarım Küre’de havaların ısınmasıyla birlikte ilkbaharın müjdecisi olan leylekler, Türkiye semalarında görülmeye başladı. Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimine geçiş yapılırken kuzeye doğru kanat çırpan leylekler, bazen göç yolları üzerinde yiyecek bulmak için duraklıyorlar. Karınlarını doyurmak isteyen bu leylek gruplarından birisine de Eskişehir’de rastlanıldı. Göç yolları üzerinde yiyecek arayan bir leylek grubu, EskişehirSeyitgazi ilçe yolu üzerindeki çöplükte görüldü. Yollarına devam etmek için karınlarını doyurması gereken leylekler, çöplükteki bir yığın plastiğin ve farklı çöplerin içerisinde yiyecek aradılar.

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