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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eskişehir´de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor (2)

DHA

Eskişehir´de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor (2)


YURTAN ÇIKANLARA SEYAHAT İZİN BELGESİ
Eskişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu´nda, umreden döndükten sonra 14 gün karantina süresini dolduran 254 kişiden, koronavirüs test sonuçları negatif çıkanların tahliyesi sürerken, otobüslerle kentten ayrılacaklar için Eskişehir Valiliği´nce seyahat izin belgesi düzenlendi. Yurttan çıkarak, gidecekleri şehirler için ayrılan otobüslere binenler, sosyal mesafe ve yarı kapasitede yolcu taşınması kuralı nedeniyle ikili koltuklara tek oturtuldu. Maske ve eldiven kullanan yolcular, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi.
Yurttan çıkış yapan Hasan ve Esma Çakır çifti, kendileri için görev yapan herkese teşekkür etti.
TULUM VE MASKE KULLANDILAR
Öte yandan Eskişehir Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu´nda görev yapan polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin çıkışlar sırasında beyaz tulumun yanı sıra maske ve eldiven kullandığı gözlendi. Yurtta kalanların valizlerini ise AFAD gönüllüsü olarak çalışan 20 kişi taşıdı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-03-31 16:24:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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