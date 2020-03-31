Tepebaşı'nda personel sağlığı ön planda

Tepebaşı Belediyesi, bölge genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren belediye personeli de Korona virüs nedeniyle gereken dezenfeksiyon ve hijyen kurallarını ihmal etmiyor.

Tepebaşı Belediyesi ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını mahalleler bazında sürdürüyor. Bahar temizliği kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler mahallelerde detaylı şekilde temizlik çalışması yaptı. Ayrıca bahar temizliği çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanarak ve süpürülerek temiz bir hale getiriliyor.



Personeller temizlik konusunda dikkatli

Yeni tip korona virüsü (Kovid19) nedeniyle maske ve eldiven ile görev yapan belediye personelleri, görev bitiminde Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki yaya dezenfeksiyon ünitesine girerek dezenfekte olurken ateş ölçümleri yapılıyor. Personel görev yerlerine giderlerken de sosyal mesafeyi koruyarak servis araçlarına boşluk bırakacak şekilde oturuyor. Yetkililer ayrıca vatandaşların da duyarlı olmaları gerektiğini ifade ederek çevrenin temiz tutulması konusunda herkese görevler düştüğünü kaydetti. Yetkililer, toplumsal sağlığın her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yaparak; kaldırımlar, yollar ve mahallelerin, yaşam alanlarımızın önemli bir parçası olduğunu hatırlattı. “Çevre temizliği hepimizin görevi” diyen yetkililer, Eskişehirlilerden çevremize sahip çıkarak kirlilik konusunda duyarlı olmaya davet ediyor. Yetkililer ayrıca saat 19.0023.00 arası olan çöp çıkarma saatleri ve çöp torbalarının ağzı bağlı şekilde bırakılması konusunda da hatırlatmada bulunuyor.



“Kullanılmış eldiven ve maskeler yere bırakmamalıyız”

Yetkililer ayrıca vatandaşlarca kullanılan eldiven ve maskelerin herhangi bir yere bırakılmaması gerektiğini, bu malzemelerin tıbbı atık sınıfına girdiğini de ifade etti. Kullanılmış maske ve eldivenlerin, dezenfektan ile tehlikesiz hale getirilebileceğini kaydeden yetkililer, 1 litre suya 1 yemek kaşığı çamaşır suyu eklenerek dezenfektan elde edilebileceğini de hatırlattı. Kullanılmış eldiven ve maskelerin, dezenfektan içinde yarım saat bekletilerek tehdit dışı kalacağını kaydeden yetkililer, malzemelerin bu aşamadan sonra poşetlenerek çöpe atılmasının sağlıklı olacağına dikkat çekti.

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