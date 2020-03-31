Eskişehir'de, banka önlerine 'sosyal mesafe' bariyeri

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de polis ekipleri, kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için banka önlerine 1´er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkarak, özellikle banka önlerinde kuyruk oluşturanlar için önlem aldı. 'Sosyal mesafe' kuralına uymayanlar için polis ekipleri, banka ve ATM önlerine, 1´er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi. Bariyerler ile kuyruklarda salgına karşı önlem alınmasının amaçlandığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-03-31 16:42:50



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