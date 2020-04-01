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Yeni atamalar sahadaki ekibi güçlendirdi Sağlık Bakanlığının atama kararına TAPDER’den değerlendirme TAPDER Genel Başkan Yardımcısı Özgür Boyraz: "ATT arkadaşlarımızın adına müteşekkir olduğumuzu bildirmek isteriz" “Sağlık Bakanlığımız, sahamızı ekibimizi güçlendirmek için bize imkan sağlamıştır”

İHA

Yeni atamalar sahadaki ekibi güçlendirdi Sağlık Bakanlığının atama kararına TAPDER’den değerlendirme TAPDER Genel Başkan Yardımcısı Özgür Boyraz: "ATT arkadaşlarımızın adına müteşekkir olduğumuzu bildirmek isteriz" “Sağlık Bakanlığımız, sahamızı ekibimizi güçlendirmek için bize imkan sağlamıştır”

Tüm Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedikler Derneği (TAPDER) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Boyraz, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) atamaları ve medyada çıkan olumsuz haberler hakkında açıklama yaptı.
TAPDER Genel Başkan Yardımcısı Özgür Boyraz yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca açıklanan atama kararlarının büyük bir sevinçle karşılandığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı’mızın son açıkladığı atama kararları, son yıllarda yeterli sayıda atama kontenjanı alamamış olan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) arkadaşlarımız için büyük bir sevinçle karşılandı." ifadelerini kullandı.

“Sağlık Bakanlığımız, sahamızı ekibimizi güçlendirmek için bize imkan sağlamıştır”
Boyraz, ATT olarak atama bekleyen insanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda önemli bir adım atıldığını söyleyerek, “Öncelikle Sağlık Bakanlığımıza ATT ve paramedik arkadaşlarımız için ayırdığı bu geniş atama kontenjanı nedeniyle teşekkür ederiz. Ayrıca son yıllarda yeterli sayıda atama imkanı bulamayan ATT arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için de müteşekkir olduğumuzu bildirmek isteriz. Ambulanslarımızda 3 acil sağlık hizmetleri personeli bulunmasının; ekibimizin sürücünün de ATT ya da paramedik bir arkadaşımız olmasının verdiği güvenin ve oluşturduğu ekip uyumunun eksikliği yıllardır sahada arkadaşlarımız tarafından dile getirilmiştir. Bugün gelinen noktada; anlaşılacağı üzere Sağlık Bakanlığımız bu konuda sahanın sesini dinlemiş ve ATT arkadaşlarımızı sahaya yoğun olarak göndermiş ve sahamızı ekibimizi güçlendirmek için bize imkan sağlamıştır” şeklinde konuştu.

“Menfi haber iş barışımızı bozan ve gerçeği yansıtmayan bir hadise olmuştur”
Ayrıca Boyraz, bir televizyon kanalında sağlık çalışanları hakkında yer alan haberi de eleştirerek, “Bir televizyon kanalında yayınlanan menfi haberin “Üniversite mezunu işsiz; lise mezunlarına atama” şeklinde servis edilmesi; iş barışımızı bozan ve gerçeği yansıtmayan bir hadise olmuştur. Ambulanslarda sağlık sisteminin öncü kuvveti gibi çalışan meslektaşlarımız arasında bir ayrım ya da üstünlük olmadığı gibi tam bir birliktelik vardır. Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemlerde; sağlık çalışanları arasındaki birlik ve beraberliğe kast eden bu menfi, hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan haberler konusunda da sahayı ve gerçekleri araştırmaları konusunda tekrar uyarıyoruz” diye belirtti.

“Paramedik arkadaşlarımızın da destek bekliyor”
Öte yandan TAPDER Genel Başkan Yardımcısı Özgür Boyraz, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımıza tahsis edilen mevcut kadro standartları nedeniyle paramedik arkadaşlarımızın da gelecek dönemlerde sıkıntı yaşamaması adına bir değişiklik yapılmasının zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Standart bir acil sağlık hizmetleri istasyonunda ortalama en uygun aktif personel sayısının en az 15 olacağı göz önüne alınarak ihtisas edilecek kadroların paramedik ve ATT eşit olacak şekilde en az 20 olarak belirlenmesi önümüzdeki yıllarda oluşacak mağduriyetleri de en aza indirecektir. Ülkemizin verdiği bu mücadelede daima ATT ve paramedik arkadaşlarımızın yanında olduğunu bildiririz,”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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