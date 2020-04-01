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Korna çalma tartışması arbedeyle bitti

İHA

Korna çalma tartışması arbedeyle bitti

Eskişehir'de, korna çalma meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı.
Edinilen bilgiye göre; olay Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü1 Caddesinde yaşandı. Dün akşam saat 20.30 sıralarında trafikte iki araç arasında korna çalma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle K.I.D. (47), B.D. (23), S.K. (21), A.E. (20) ve yaşı küçük F.K. arasında arbede çıktı. Çevreden gören vatandaşların 155 Polis İmdat hattına ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerince, taraflar ayrılarak Çarşı Polis Merkezine götürdü.
Öte yandan polis, olaya karışan şüpheliler hakkında hakaret ve kasten yaralamadan yasal işlem başlattı.

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