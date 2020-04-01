Sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcı ile gece gündüz siperlik üretiyorlar Gönüllü Ulaş Tigin; "Gönüllü arkadaşlarla birlikte 1 haftada 600 adetten fazla yüz koruyucu siperliklik ürettik ve teslim etmeye başladık" "Sağlık çalışanların enfekte olma riski azalıyor"

Eskişehir’de gönüllü vatandaşlar tarafından Korona virüs (Covid19) ile mücadele sürecinde sağlık personelinin kullanması için 3 boyutlu yazıcı ile yüz koruyucu siperlikler üretiliyor.

Korona virüs salgınıyla mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için 7’den 70’e tüm Türkiye tek yürek oldu. Bu kapsamda Eskişehir’de bir grup gönüllü, ürettikleri koruyucu ekipmanlar ile sağlık personeline destek oluyor. Gönüllüler, salgınla mücadele kapsamında 3 boyutlu yazıcılar yardımıyla yüz koruyucu siperlikler üretiyor. 1 hafta gibi kısa bir sürede 600 adetten fazla siperlik üretildi.

Konuyla ilgili konuşan gönüllülerden Ulaş Tigin, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini söyledi. Tigin, "Ülke genelinde başlayan 3 boyutlu destek hareketi ile sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskini azaltmak adına yüz koruyucu siperlik üretilmeye başlandı. Sahip olduğumuz 3 boyutlu yazıcı potansiyeli ile medikal parçalara, araç ve gereçlere ihtiyaç duyan hastaneleri desteklemek ve kişisel korunma ihtiyacına 3 boyutlu yazıcı teknolojileri ile cevap vermek istiyoruz. 3 boyutlu yazıcıda üretilmiş parçalar, ihtiyaç anında orijinal parçaların yerini daha kısa sürede alabilir" diye konuştu.

"1 haftada 600 adetten fazla siperlik üretildi"

Kısa süre içerisinde çok sayıda siperlik ürettiklerini aktaran Ulaş Tigin, "Tüm gönüllü arkadaşlar ile birlikte Eskişehir’de 1 hafta gibi bir sürede 600 adetten fazla yüz koruyucu siperliklik ürettik ve bu ekipmana ihtiyaç duyan sağlık görevlilerine teslim etmeye başladık. Ekip tamamen gönüllülerden oluşuyor. Bu gönüllüler arasında özel sektör çalışanları, firma sahipleri, belediye çalışanları, meslek lisesi öğretmenleri, öğrencililer gibi birçok farklı meslek grubundan insanlar mevcut. Şu anda Eskişehir’de 50’nin üzerinde gönüllü malzeme tedarik ediyor, üretim yapıyor, tamamlanın ürünlerin yerlerine ulaştırılmasını sağlıyor. Üretilen yüz koruyucu siperlik 3 parçadan oluşuyor. Koruyucu şeffaf levha, alına sabitlemek için gerekli plastik parça ve lastik bant. Koruyucu şeffaf levha için kalın asetat kullanıyoruz. Alına sabitlemek için kullanılan plastik parça ise ilk olarak 3 boyutlu yazıcılar ile üretilmeye başlandı. 1 hafta gibi bir süre içerisinde gönüllü arkadaşlarımız üretim miktarını arttırabilmek adına silikon kalıp, cnc freze kesim gibi farklı üretim yöntemleri ile üretimlere de başladı" ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanların enfekte olma riski azalıyor"

Ürettikleri siperliklerin sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini azalttığını belirten Tigin, "Virüsün damlacıklarla yayıldığı uzmanlar tarafından söyleniyor. Sağlık görevlileri hasta ile karşılaştığında; hastanın konuşurken, öksürürken veya hapşırırken ağızından çıkan damlacıkların sağlık görevlilerin yüzlerine doğrudan temasını engelliyor. Bu sayede sağlık çalışanların enfekte olma riski azalıyor. Bu zor zamanda tüm dünyadaki sağlık görevlileri inanılmaz bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık görevlileri için koruyucu ekipman üreten gönüllüler olarak, onlara olan teşekkürümüzü bir nebze de olsa gösterebilmek bizi çok mutlu ediyor. Sağlık görevlilerinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Üretilen bu ekipmanın virüsten korunmak adına onlar için önemli olduğunu belirtiyorlar. Teslimi yapan arkadaşlarımıza diğer gönüllülere de teşekkürlerini iletmelerini rica ediyorlar. Bu ekipman maskeden farklı olarak daha çok hastalar ile yakın temas halinde bulunan sağlık görevlilerinin korunması için tasarlanmış. Vatandaşlara uzmanların önerilerini takip etmelerini ve uymalarını, sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bize destek olan Mehhmet Şimşek, Murat Türk, Altan Devrim ve tüm gönüllerimize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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