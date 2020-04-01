'Sosyal mesafe' bariyerlerini aşıp, banka önünde kuyruk oluşturdular

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, polisin kuyruklarda 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı için 1´er metre arayla yerleştirdiği bariyerlere rağmen kalabalığın dikkat etmediği gözlendi. Banka önlerindeki kişilerin birbirine yakın mesafede durması dikkat çekti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına rağmen sokağa çıkarak, özellikle banka önlerinde kuyruk oluşturanlar için önlem aldı. 'Sosyal mesafe' kuralına uymayanlar için polis ekipleri, banka ve ATM önlerine, 1´er metre arayla demir bariyerler yerleştirdi. Kentte trafiğe kapalı 2 Eylül Caddesi´ndeki banka şubesi önünde kuyruk oluşurken, devriye gezen polis ekipleri, sıradakileri `sosyal mesafe´ kuralına uymaları konusunda uyardı. Bariyerlere rağmen kalabalığın dikkat etmediği, banka önlerindeki kişilerin birbirine yakın mesafede durduğu gözlendi. PTT şubelerinin önündeki kuyruklarda da 'sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı görüldü.

Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınması çağrılarına rağmen Eskişehir'de sokakların bugün kalabalık olduğu gözlendi. Polis araçlarından zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilen anonslar yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-04-01 16:25:11



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