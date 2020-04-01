Eskişehir´de Porsuk Çayı´ndan 65 bin ton çamur çıkarıldı

ESKİŞEHİR,(DHA) ESKİŞEHİR´de kentin en önemli simgelerinden Porsuk Çayı´nda başlatılan dip temizliği çalışmaları, 2 aylık sürecin ardından tamamlandı. Akıntıyla gelen yaklaşık 65 bin ton çamur çaydan temizlenirken, kademeli olarak su verme işlemi başladı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kenti ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı´nda geçen ocak ayında başlatılan dip temizliği çalışmaları tamamlandı. Temizlik için planlı olarak suyu çekilen Porsuk Çayı´ndan iş makineleriyle çıkarılarak kamyonlara doldurulan 65 bin ton çamur döküm sahasına boşaltıldı. Kentinden ortasından geçen ve yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki çayda dip temizliğinin yanı sıra tazyikli su ile çay kenarındaki betonların da temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, özellikle Kanlıkavak ve Adalar bölgesinde Porsuk Çayı´nın yoğun olarak kirletildiğine dikkat çekerek çayın en kısa süre içerisinde güzel görüntüsüne kavuşacağını ifade etti. Porsuk Çayı üzerinde özellikle yaz aylarında yoğun olarak gondol ve tekne turları düzenleniyor. Venedik´i andıran Porsuk Çayı´nda gezinti yoğun ilgi görüyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-04-01 16:40:02
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-