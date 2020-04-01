Eskişehir'de 'virüs' kontrol kuyruğu



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında hem yolcuların hem de araç sürücülerinin ateş ölçümü yapılıyor. AnkaraEskişehir kent girişinde karayolu üzerinde yapılan kontrollerde uzun araç kuyrukları oluşurken, farklı şehirlerden kente gelenlerin kalacakları adresler ise kayıt altına alınıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Eskişehir´in, Ankara, Bilecik ve Kütahya´ya giden giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ile sürücülerin ateş ölçümü yapmaya devam ediyor. EskişehirAnkara karayolu üzerinde polis ekiplerince yapılan kontroller nedeniyle kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kimlik ve ehliyet kontrollerini, UMKE sağlık ekiplerince de ateş ölçümleri yapılıyor. Farklı şehirden gelenlere ise nerede kalacakları sorularak adresleri kayıt altına alınıyor.

Araç sürücüleri toplum sağlığı için denetimlerin yapılması gerektiğini ifade ederek memnun olduklarını söyledi. Uygulama noktasına gelen sürücülerden Abidin Taş, "Ankara'dan geliyorum. Kız kardeşimi alıp Ankara'ya geri döneceğim. Uygulama gayet mantıklı ama trafik düzeni daha hızlı olursa iyi olur, yığılma çok oluyor. Yoksa gayet güzel bir uygulama" dedi. Sürücülerden Mehmet Yılmaz ise insanların yasaklara uymadığını ve virüsün yayılma tehlikesinin arttığını belirterek, "Önce kişisel olarak önlemlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında sokağa çıkma yasağına insanlar bir hayli riayet ediyor ancak bazı tedbirlerin eksik kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU-Oğuzhan KILIÇ

2020-04-01 20:25:18



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