ESMİAD öğrencinin yardımına koştu

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, Çifteler ilçesinde evinde televizyon olmadığı için EBA TV’den derslerini takip edemeyen öğrencinin yardımına yetişti.

Çifteler ilçesinde bir öğrencinin evinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemediğini öğrenen ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, bir adet televizyon aldı. Çifteler Belediyesi vesilesiyle televizyonu çocuğa ulaştıran, Seyhan yapmış olduğu bu davranışla, takdir toplarken, öğrencinin de derslerinden geri kalmasının önüne geçti. Konuyla ilgili konuşan ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, öğrencilere yardımlarının süreceğini söyledi.

Seyhan konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile yaptığımız bir görüşme esnasında durum Kadir Başkan’a iletildi. Kadir Bıyık sorunun çözülmesi konusunda talimat verecekken ‘ben halledebilirim’ dedim ve kendisinde beni kırmadı. Daha sonra öğrencimizin sorununu çözmek için harekete geçtim. Minik kardeşimizin derslerine devam edememesine üzülmüştüm. Bu ülkede bütün öğrenciler sorunsuz bir şekilde derslerini takip edebilmeli. Elimizden geldiğince insanlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz. Satın aldığımız televizyonu öğrencinin ailesine ulaştırdık. Umuyoruz bu kardeşimiz vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetişir. Elimizden keşke daha fazlası gelse ama maalesef herkese ulaşabilme şansımız kısıtlı. Bir kardeşimizi sevindirebildiysek ne mutlu bize.”

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