(Özel) Maskeler yüzlerindeki mutluluğu gizleyemedi Gelin ve damat maske ile dünya evine 'Evet' diyerek girdi Damat Hamdi Ersoy; "Korona çok şükür mutluluğumuza engel olamadı" Gelin Öznur Çetin; "Nikahi iptal etmeyerek inşallah doğru tercih yapmışızdır"

Eskişehir'de bir çift, Korona virüs nedeniyle mutluluklarını ertelemeyip nikahlarını maske takarak kıydı.

Önceden belirledikleri nikah tarihleri, yeni tip Korona virüs (Covid19) nedeniyle tüm dünyanın teyakkuzda olduğu günlere denk gelen Hamdi Ersoy ve Öznur Çetin çifti, mutluluklarına dur demedi. Tepebaşı Belediyesinin nikah odasında ailelerinden ve sevenlerinden yoksun bir araya gelen çift, maskelerini takarak yeni bir hayata 'Evet' dedi. Nikah memuru ve şahitlerinin de taktığı maskeler eşliğinde kıyılan nikah ilginç görüntülere sahne olurken genç çift, Korona virüsün mutluluklarına engel olmadığını ifade etti.



"Bütün tedbirler kapsamında çok şükür kazasız belasız nikahımızı kıyabildik"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan 29 yaşındaki damat Hamdi Ersoy, nikah süreçlerinin sürekli iptal edip etmeyecekleri hakkında bir karar vererek geçirdiklerini ifade etti. Ailelerin katılamaması sebebiyle üzüntülü olduklarını da söyleyen damat Ersoy, "Süreç, öncelikle her 2 günde, 3 günde bir genelgeler yayınlanıyordu. İşi takip etmek gerçekten zordu. Aileler gelecek gibi hazırlık yapıldı. Bir gün onlar gelemeyecek diye iptal, bir gün gelecekler diye plan yaptık. Şehirlerarası hatlar çok sekteye uğradı.Bütün tedbirler kapsamında çok şükür kazasız belasız en azından bugün nikahımızı kıyabildik. Allah milletimize zeval vermesin, sağlık her şeyin başı" şeklinde konuştu.



"Korona, çok şükür mutluluğumuza engel olamadı"

Damat, gelin ve iki şahit dışında nikah odasına alım yapılmadığını belirten damat Ersoy, buna rağmen Korona virüsün mutluluklarına engel olmadığını ifade etti. "Zaten millet olarak pimpirikliydik, artık hepten pimpirikliyiz" diyen Ersoy, "Nikah için normalde 3040 kişilik bir sayı düşünüyorduk ancak yeni genelgeyle sadece gelin, damat ve iki şahit haricinde odaya alım olmuyor. Zaten millet olarak pimpirikliydik artık hepten pimpirikliyiz. Bir yere dokunurken, bir yerden geçerken. İnşallah sonumuzgüzel olur. Korona, çok şükür mutluluğumuza engel olamadı" dedi.



"İptal etmeyerek inşallah doğru tercih yapmışızdır"

Hiçbir şeyin hayal ettikleri gibi olmadığını bu sebeple nikahı iptal etmeyi çok düşündüklerini söyleyen 25 yaşındaki gelin Öznur Çetin ise, şöyle konuştu:

"Tabi öncelikle çok mutluyum. Ama hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı. Eşimin de dediği gibi iptal oldu. Daha farklı şeyler düşünüyorduk, ailelerimiz de gelecekti. Onların da içinde ukte kaldı. İkimizin de ailesi il dışında tabi gelemediler. Salon iptal oldu,oda nikahı denildi. Oda nikahına da kimse alınmıyor. Tabi sağlık her işin başı, nasip böyleymiş. İnşallah bu zor günleri atlatırız, eski hayatımıza döneriz. Gerçekten birbirine sarılmak, birbirimizle konuşabilmek, bir yere gitmek gezmek çok değerliymiş. Bizbunu anladık bu süreçte. İnşallah her şey geçer, tek temennimiz o. Nikahı iptal etmeyi biz de çok düşündük bu süreçte ama etmedik. İnşallah hayırlısı olur ve iptal etmeyerek inşallah doğru tercih yapmışızdır."

