Zorunluluk kalktı, ama pek ilgilenen yok Kış lastikleri zorunluluğunun 1 Nisan'da kalkmasına rağmen tamircilerde yoğunluk yok denecek kadar az

Kış lastikleri zorunluluğunun 1 Nisan'da sona ermesine rağmen araç lastiklerini değiştirenlerin sayısı geçen senelere göre hayli azaldığı belirtiliyor.

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da sona erdi. Tebliğe göre, Türkiye'de ticari araçlar, şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluğu uygulanıyor. Eskişehir'de lastik tamircisi Ali Tetik, daha önceki yıllarda nisan ayı başında işlerinin hayli yoğunlaştığını, ancak bu yıl bunu görmediklerini anlattı. Tetik, ''15 seneden beri lastik ve araç bakımı üzerine hizmet veriyorum. 1 nisandan sonra ticari araçların lastik değişimi başlıyor. Korona virüsü diğer esnaflar gibi bizleri de çok etkiledi. Eskiden bu dönemde her gün dükkanımda 10 15 arasında aracın lastik değişimini yapıyordum. Şimdilerde en fazla 3 veya 4 oluyor. Sayı gerçekten çok düştü en kısa zamanda eski durumumuza dönmek istiyoruz'' diye belirtti.

Minibüs esnaflarından Murat Açıl ise;' '8 yıllık minibüs esnafıyım, aracımın kışlık lastiklerini değiştirmeye geldim. Virüs bizleri de derinden etkiledi. İki günde bir sıra usulü ile çalışıyoruz, gerisinde yatıyoruz. Kurallardan dolayı fazla yolcu alamıyoruz. Esnaf olarak kısa çalışma ödeneğini baş vurduk. İnşallah kısa zamanda eski günlerimize döneriz'' diye belirtti.

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