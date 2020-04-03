Seyitgazi'de yaşlılara Kaymakamlık ve Kızılay desteği!

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Eskişehir Seyitgazi ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu"nın yardımları aralıksız devam ediyor.

İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak öncülüğünde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ve Türk Kızılay'ı Derneği Seyitgazi Şubesi, dünya çapında salgın haline gelen Korona Virüse karşı birlikte yardımda bulundular. 65 yaş üzerinde olup evinde oturmak zorunda kalan vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra Türk Kızılay'ı Derneği Seyitgazi Şubesi tarafından vatandaşların kestiği kurbanların etleriyle hazırlanan konservelerde verildi. Bir çok aileye ulaşması sağlanan yardımların artarak devam edileceği bilgisi verildi.

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