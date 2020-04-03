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Eskişehir’deki oto tamirciler ve tornacılar günde 6 saat çalışacak

İHA

Eskişehir Tornacılar ve Oto Sanayiciler Odası Başkanı Adnan Karamanlı, Korona virüs Covid19 salgını sebebiyle oda esnafının saat 12.0018.00 saatleri arasında hizmet vereceğini ifade etti.

Eskişehir’deki oto tamirciler ve tornacılar günde 6 saat çalışacak

Eskişehir Tornacılar ve Oto Sanayiciler Odası Başkanı Adnan Karamanlı, Korona virüs Covid19 salgını sebebiyle oda esnafının saat 12.0018.00 saatleri arasında hizmet vereceğini ifade etti.
Korona salgını sebebiyle oda esnaflarının çalışma saatlerinin güncellendiğini söyleyen Başkan Karamanlı, “Dünyada ve ülkemizde yayılan, yayılmaya devam eden Korona virüs Covid19 salgınına tedbir ve yayılmasını engellemek amaçlı ülkemizde tedbirler alınmaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatı sonucu, hayatın akışını durdurmamak kaydı ile her kurum ve kuruluş kendi tedbirlerini alabilir açıklamasına dayanarak sanayi esnaflarımızın ve çalışanlarının korona virüsü Covid19’un bulaşmasını engellemek için esnaflarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda Eskişehir Valimiz Özdemir Çakacak ile görüşerek kooperatif esnaflarımızın çalışma saatlerinin geçici bir süreliğine saat 12:00 ile 18:00 arasında olması uygun görülmüştür. Fakat esnafımızın müşterisi gelmiş ise acil durumlarda haksız rekabeti engellemek amaçlı iş yerini erken açıp geç kapata bilir. Günlük çalışmak zorunda olan esnaflarımız, mesela ambar, kargo işletmeleri ve fabrikalara yan sanayi ürün çıkartan esnaflarımız çalışma saatlerini kendileri ayarlayabilir. Tabi ki gerekli tedbirleri alarak ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla. İnşallah bu kötü günleri en kısa zamanda dayanışma ve müşterilerimizin ve esnaflarımızın desteği ile bu korona virüs belasından Allah’ın izni ile kurtulacağız” dedi.
Tornacılar ve Oto Sanayiciler Odası’nda yapılan açıklamaya; Tornacılar ve Oto Sanayiciler Odası Başkanı Adnan Karamanlı, Teksan Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Karamanlı, Tornacılar Oto Tamirciler Sitesi Başkanı Abdullah Yılmaztürk, Oto Sanayiciler Sitesi Başkanı Yücel Özer, Oto Tamirciler Sitesi Başkanı Ali Osman Belce, Essan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi 2’nci Başkanı Tamer Yeğmen ve oda üyeleri katıldı.

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