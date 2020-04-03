Çifteler’de Korona virüs önlemleri

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Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında Çifteler’de önlemler üst düzeye çıkarıldı.

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirler sıklaştırıldı. Zabıta ekipleri pazar yerlerini denetledi ve yollarda vatandaşların ateşlerini ölçtü. Bankaların önlerine ise sosyal mesafeyi koruma amacıyla bir buçuk metre arayla çizgiler çizildi. Ayrıca vatandaşlar sadece iki girişten bankalara alınmaya başladı.

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