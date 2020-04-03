Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Ülke genelinde salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile oluşturulan İl Pandemi Kurulu Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında toplandı.



Bu kapsamda Türkiye Pandemik İnfluenza Hazırlık Planı'nın yayınlandığı ve 81 il valiliğine gönderildiğini, buna göre 'Pandemik İnfluenza Eskişehir İl Hazırlık ve Faaliyet Planı'nın Aralık 2019 tarihinde hazırlandığını hatırlatan Vali Çakacak, hangi kuruma hangi görevin verileceğinin plan dâhilinde olduğunu belirterek, “Covid19 pandemisiyle ilgili Eskişehir’de alınan tedbirler, geldiğimiz nokta ve bundan sonra yapılması gereken hususları değerlendireceğiz” dedi.



Eskişehir halkından zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamalarını, seyahat etmemelerini isteyen Vali Çakacak, toplumun topyekûn mücadelesiyle bu salgından başarıyla çıkılabileceğini ifade etti. Alınan kararlara toplumda yaşayan herkesin harfiyen uygulaması gerektiğine dikkat çeken Vali Çakacak, “Eskişehir halkının alınan bütün tedbirlere harfiyen uyması lazım ki bu mücadeleden başarılı çıkalım. Vatandaşlarımız şu an işin ciddiyetini biraz anlamaya başladı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla devletimiz gerekli tüm önlemleri zaten alıyor. Vatandaşlarımızdan alınan tüm tedbir kararlarına uymalarını, sosyal izolasyona ve sosyal mesafeye çok dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.



İl girişlerinde 18 yerde kontrol noktalarının oluşturulduğunu, bu kontrol noktalarında ateş ölçümü ve kimlik sorgulaması yapıldığını, Eskişehir'e şehirler arası seyahat ile gelen vatandaşların ikametlerinde 14 gün kalmaları gerektiğini hatırlatıp kendilerine taahhütname imzalatıldığını söyleyen Vali Çakacak, bunun takibinin ise kolluk kuvvetleri ve sağlık birimlerince yapıldığını açıkladı. Ayrıca plan gereğince İl Sağlık Müdürlüğünde Operasyon Merkezinin kurulduğunu dile getiren Vali Çakacak, Eskişehir'in sağlık imkan ve kabiliyetlerinin değerlendirildiği, ilave yer ve kaynak ihtiyaçlarının da farklı senaryolara göre planlandığını ifade etti.



Sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbirlerin ele alındığı toplantıda Vali Çakacak, kurul üyelerine tek tek söz vererek görüşlerini aldı.



Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen oturuma; Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı temsilcisi Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı J. Alb İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, belediyelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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