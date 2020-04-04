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“Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları” ile öğrenciler evlerinden çıkmadan sosyalleşebiliyor

İHA

“Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları” ile öğrenciler evlerinden çıkmadan sosyalleşebiliyor

Açık ve uzaktan öğrenimin dünyadaki öncü kurumlarından Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi bünyesinde oluşturulan “Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları” ile öğrenimin yanında sosyal aktiviteler de sunuyor.
Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı tüm öğrencilerin ücretsiz olarak kaydolabildiği çevrimiçi topluluklar, pek çok farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinlikleri sanal ortamlar üzerinden yürütebilme olanağı sağlıyor. Bu sayede Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evde geçirilen sürenin daha kaliteli hale gelmesi amaçlanıyor.
Aktif olarak öğrenimine devam eden 1 milyonun üzerindeki Açıköğretim öğrencisine en iyi hizmeti sunmak için sürekli kendini geliştiren Anadolu Üniversitesi, öğrenim ortamlarının yanında sosyal alanlar da yaratıyor. Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı öğrencilerin, farklı alanlarda sosyalleşebilmeleri için faaliyet gösteren “Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları” ile on binlerce öğrenci online olarak aynı etkinliklere katılabiliyor. Yaklaşık 60 dakika boyunca alanında uzman isimlerin öğrencilerle buluştuğu etkinlikler, önceden internet sitesinden duyuruluyor. Ayrıca öğrenciler, oluşturulan tartışma platformu sayesinde etkinlik süresince birbirleriyle ve konuklarla etkileşime girebiliyor. Düzenlenen tüm etkinlikler, kaçıranlar için sisteme video olarak yükleniyor. Gerçekleştirilen tüm etkinlikler https://ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden takip edilebiliyor.
“Evde Kal, eğitimden kopma”
“Yaşam Boyu Eğitim” mottosuna, “Evde Kal, Eğitimden Kopma” sloganını da ekleyen Anadolu Üniversitesi, çevrimiçi öğrenci toplulukları sayısını artırdı. Öğrencilerin evlerinden daha kaliteli vakit geçirebilmeleri adına yapılan çalışmalar ile topluluk sayısı 6’ya yükseldi. 200 bini bulan üye sayısı ile “Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları”, son aylarda öğrencilerin yeni ilgi odağı oldu. Tartışma ortamları hazırlayarak öğrencilerin bilgi birikimlerini paylaşmasına imkân sağlayan bu sistemdeki; Kitap, Sinema, Fotoğraf, Tarih ve Müzik Topluluklarının arasına son olarak Bilişim Topluluğu da katıldı.
Bilişim Topluluğu, “Eğitimde Teknoloji Liderliği ve Yapay Zekâ”yı ele aldı
Şimdiye kadar birçok uzman ismi etkinliklerinde ağırlayan topluluklar etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda toplulukların yeni üyesi Bilişim Topluluğu tarafından düzenlenen “Eğitimde Teknoloji Liderliği ve Yapay Zekâ” etkinliği, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Altınpulluk koordinatörlüğünde 30 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Eren Kesim’in konuk olduğu etkinliğe katılım yoğun oldu.
Müzik Topluluğu’ndan “Müzik Ruhun Gıdasıdır” etkinliği
Müzik Topluluğu tarafından 30 Mart Pazartesi gerçekleştirilen bir diğer etkinliğin konusu da “Müzik Ruhun Gıdasıdır” oldu. Tedbirler süresince, evlerde zamanlarını sık sık müzik dinleyerek geçiren öğrencilere sosyal bir etkileşim alanı sunan etkinlik Prof. Burcu Yazıcı koordinatörlüğünde gerçekleşti.
Tarih Topluluğu, geçmişteki salgınlara ışık tutuyor
İçerisinde bulunulan pandemi dönemi ile ilişkili olarak “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kolera Salgınları ve Bu Salgınlarla Mücadele Etme Yöntemleri” konusunu işleyen Tarih Topluluğu ise etkinliklerini 31 Mart Salı günü öğrencilerle buluşturdu. Tarihe meraklı bireylerin yakından takip ettiği etkinliği Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araş. Gör. Metin Çatalkaya koordine etti.
“Distopya Sineması ve Salgın Filmleri” etkinliği sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edildi
Sinema Topluluğu ise mart ayı etkinliklerine dünyanın gündeminde olan salgınlarla ilgili filmlerin işlendiği “Distopya Sineması ve Salgın Filmleri” etkinliği ile devam etti. Küresel salgınların gelecekte tasarlanması üzerine geliştirilen filmlerin detaylı incelendiği etkinliği Öğr. Gör. Meltem Cemiloğlu, 31 Mart Salı günü öğrencilerle buluşturdu.
Fotoğraf Topluluğu nisan ayına “Fotoğraf Üzerine Görüşler” ile başladı
Fotoğraf Topluluğu tarafından düzenlenen nisan ayının ilk etkinliğinde “Fotoğraf Üzerine Görüşler” konusu ele alındı. Fotoğrafa ilgi duyan öğrencilerle tecrübelerin paylaşıldığı etkinliğe, Prof. Dr. Levend Kılıç konuk oldu. Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer de etkinlik süresince topluluk koordinatörü olarak görüşlerini dile getirdi.
Kitap Topluluğu ise 13 Mart Cuma günü düzenlediği ve Öğr. Gör. Dr. Güneş Sütçü’nün konuk olduğu son etkinliğinde, “Nikolay Vasilyeviç Gogol’un Palto Adlı Eseri” konusunu işledi. Yeni bir etkinlik hazırlığında olan topluluk, 13 Nisan Pazartesi günü “Anton Çehov’un Öykücülüğü ve Acı Öyküsü” etkinliğini kitapsever öğrencilerle buluşturacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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