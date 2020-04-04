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Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi Yaklaşık 6 saatte 2 tonun üzerinde levrek ve çipura satıldı Maliyetine satış kampanyasına küçük esnaf da katıldı Eskişehir’de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer; “Daha yeni başlamamıza rağmen 2 tonun üzerinde satış var” “Biz de elimizi taşın altına koyduk”

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıyla zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir'de kendi işletmesinde balıkçılık yapan bir firma da katılırken, vatandaşların yoğun ilgisiyle yaklaşık 6 saat gibi kısa sürede 2 tonun üzerinde satış yapıldı.

Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi Yaklaşık 6 saatte 2 tonun üzerinde levrek ve çipura satıldı Maliyetine satış kampanyasına küçük esnaf da katıldı Eskişehir’de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer; “Daha yeni başlamamıza rağmen 2 tonun üzerinde satış var” “Biz de elimizi taşın altına koyduk”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamasıyla zincir marketlerde başlatılan maliyetine levrek ve çipura satışına Eskişehir’de kendi işletmesinde balıkçılık yapan bir firma da katılırken, vatandaşların yoğun ilgisiyle yaklaşık 6 saat gibi kısa sürede 2 tonun üzerinde satış yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların Korona virüs salgınına karşı daha fazla balık tüketebilmesi için zincir marketlerde 3 gün boyunca levrek ve çipuraların maliyetine satılacağını duyurdu. Eskişehir’de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer ise, kendi işletmesiyle kampanyaya katılmaya karar verdi. Çipura ile levreği zincir marketler gibi maliyetine satmaya başlayan Arslanbenzer, küçük esnaf olarak kendilerinin de ellerini taşın altına koyduklarını belirtti. Kilo fiyatı 15 liralara kadar inen çipura ve levreklere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, işletmede kısa sürede 2 tonun üzerinde satışlar yapılmaya başlandı.

“Biz de küçük esnaf olarak ‘Bu işte varız’ dedik”
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan işletme sahibi Erkan Arslanbenzer, başlatılan kampanya sonrası kendilerinin de küçük esnaf olarak ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti. Vatandaşların büyük talebi sonrası daha yeni başlamış olmalarına rağmen 2 tonun üzerinde satış yapıldığını söyleyen Arslanbenzer, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasında biz de elimizi taşın altına koyduk. İşletmemiz olarak bu zor zamanlarda biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Maliyetinden daha aşağıda satıyoruz. Levrek 22 lira 90 kuruş, çipura ise 24 lira 90 kuruş. Büyük mağazalar için geçerliydi. Biz de küçük esnaf olarak ‘Bu işte varız’ dedik. Normalde çipura 35 lira, levrek ise 40 lira gibi fiyatlarda seyrediyordu. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığı için biz de elimizi taşın altına koyduk. Şu anda çok yoğun. Demek ki böyle bir kampanya gerekiyordu. Baya kalabalık. Müşteriler önce kampanyayı başlatanlara sonra da biz desteklediğimiz için bize teşekkür ediyorlar. Levrek daha çok satıyor. Bir tonun üzerinde levrek satıldı. Çipura da 700800 kilo civarında satıldı. Daha yeni başlamamıza rağmen 2 tonun üzerinde. Bundan sonra daha da çoğalır” şeklinde konuştu.

“Herkes için iyi bir uygulama oldu”
Başlatılan kampanya sonrası balık alan vatandaşlardan Tolga Umut ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Güzel bir uygulama oldu. Biz de değerlendirmek için geldik. Balığımızı aldık. Temizlenmesini bekliyoruz. Her hafta balık almaya çalışıyoruz. Fiyatlar daha yüksekti. Şu anda düştü. Herkes için iyi bir uygulama oldu. Levrek ve hamsi aldım. Geçen hafta da çipura almıştım. Ortalama 1520 lira indirim var. Bence değerlendirilmeli. Geçen hafta ile bu hafta arasında fark var. Değerlendirilirse herkes için iyi olacaktır. Sonuçta vitamin kaynağı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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