Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor İzolasyon altındaki hastalara çay servisi yapıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi, korona virüs Covid19 ile mücadelesini sürdürürken, izolasyon altındaki hastaların kendini yalnız hissetmemesi adına çay servisi yapıldı.

Yaklaşık 2 sene önce hizmete giren Eskişehir Şehir Hastanesi, korona virüs Covid19 kapsamında verdiği mücadelenin yanında hastalara olan yaklaşımıyla da bir adım öne çıkıyor. Son olarak hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile izolasyon altında bulunan vatandaşlara kendilerini yalnız hissetmemesi için çay ikramı yapıldı. Servis hemşireleri tarafından gerekli önlemler alınarak yapılan çay servisi vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.