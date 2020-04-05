Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor İzolasyon altındaki hastalara çay servisi yapıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi, korona virüs Covid19 ile mücadelesini sürdürürken, izolasyon altındaki hastaların kendini yalnız hissetmemesi adına çay servisi yapıldı.
Yaklaşık 2 sene önce hizmete giren Eskişehir Şehir Hastanesi, korona virüs Covid19 kapsamında verdiği mücadelenin yanında hastalara olan yaklaşımıyla da bir adım öne çıkıyor. Son olarak hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile izolasyon altında bulunan vatandaşlara kendilerini yalnız hissetmemesi için çay ikramı yapıldı. Servis hemşireleri tarafından gerekli önlemler alınarak yapılan çay servisi vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.
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