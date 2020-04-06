Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor

Eskişehirspor'da eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapılmazsa 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.

Eskişehirspor'a Boffin'in alacakları için son bir yazı geldi. 12 nisan tarihine kadar ödeme yapılmaz ise 6 puan ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek.



Boffin'e 430 bin Euro artı oluşan faiz ödemesi yapılması gerekiyor.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" dedi.

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