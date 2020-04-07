Eskişehir'de salgın değerlendirme toplantısı

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Bilim Kurulu üyeliğine seçilen ESOGÜ Tıp Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, salgınla ilgili çalışmalarını değerlendirdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğine davet edilen ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş’ la bir araya gelerek COVİD19 salgını ile ilgili genel durum değerlendirmesinde bulundular. Görüşmede kent te hizmet veren kamu hastaneleri , özel hastaneler ve ilin genel sağlık kapasitesiyle birlikte, sürecin doğru ilerlemesine yönelik alınan tedbir ve uygulamalar gözden geçirildi.

Görüşmede Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin de hazır bulundu.

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