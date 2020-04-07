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Aile sağlığı merkezleri ilaçlanıyor

İHA

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, ilçede faaliyet gösteren aile sağlığı merkezlerini de dezenfekte ediyor.

Aile sağlığı merkezleri ilaçlanıyor

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, ilçede faaliyet gösteren aile sağlığı merkezlerini de dezenfekte ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, yeni tip Korona virüse karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki kamusal alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda resmi ve kamu binalarının yanı sıra aile sağlığı merkezlerinde de çalışma yapıyor. Koronavirüs ile mücadele sürecinde vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerin başında gelen aile sağlığı merkezleri, dezenfekte edilerek hijyenik bir hale getiriliyor.
DSÖ onaylı, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilaç kullanılıyor
İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Tepebaşı Belediyesi’ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşların Korona virüse karşı işyerlerinde ve evlerinde dezenfektasyon işlemlerini kendilerinin de yapabileceğini belirtiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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