Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz´ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı

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<br>ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz (44), yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.<br>Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Yılmaz, 'Covid-19' test sonucu pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Yılmaz´ın bu süreçte temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir <br>2020-04-07 16:19:24<br>

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