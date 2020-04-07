Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi

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Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'a yapılan korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı. Yılmaz, alınan sonuç üzerine hastanede tedavi altına alındı.



Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz'da (44) görülen belirtiler üzerine Covid19 şüphesiyle test yaptırıldı. Kaymakam Yılmaz'ın test sonucu pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Kaymakam Erdinç Yılmaz'ın, bu süreçte temasta bulunduğu kişilere de korona virüs testi yapılacağı öğrenildi.

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