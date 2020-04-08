Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan görüntülendi Eskişehir kent giriş-çıkışlarındaki denetimler devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan görüntülendi Eskişehir kent giriş-çıkışlarındaki denetimler devam ediyor

İHA

Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında yapılan denetim nedeniyle Eskişehir'in giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. EskişehirAnkara çevre yolu yönünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan görüntülendi Eskişehir kent giriş-çıkışlarındaki denetimler devam ediyor

Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında yapılan denetim nedeniyle Eskişehir’in giriş ve çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. EskişehirAnkara çevre yolu yönünde oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de kentin giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından sadece nakliye, gıda ve şehirlerarası taşımacılık yapan tır ve kamyonlara geçiş izni verildi. Diğer yandan özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapmaya kalkan bazı sürücüler ise kente alınmayarak geri gönderildi.
"Kilometrelerce araç kuyruğu"
Polis, Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından uygulama noktasında tek tek durdurarak ateşleri ölçülen ve asayiş uygulaması yapılan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Araç yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzunluğa erişen kuyruk, havadan görüntülendi.
Öte yandan araçlarda sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara ise rastlanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maliyetine satışta Eskişehir’den levrek ve çipura rekoru 6 günde yaklaşık 25 ton balık satıldı Balıkçı Erkan Arslanbenzer: “Kampanya aslında dün itibariyle bitti, biz bugün hala devam ediyoruz” “Eskişehir’de 6 gün içerisinde yaklaşık 20-25 ton balık tüketilmiştir”
YEREL HABERLER Maliyetine satışta Eskişehir’den levrek ve çipura ...
Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit edildi
YEREL HABERLER Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz'da korona virüs tespit ...
(Görüntülü) Eskişehir?de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eskişehir?de sokaklar uyarı ve çağrılara ...
Talepler Mavi Masa ile karşılanıyor
YEREL HABERLER Talepler Mavi Masa ile karşılanıyor
İnönü’de maskeler halkın ayağına gidiyor
YEREL HABERLER İnönü’de maskeler halkın ayağına gidiyor
Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz´ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz´ın 'Covid-19' ...
Eskişehir´de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu
YEREL HABERLER Eskişehir´de sokaklar uyarı ve çağrılara rağmen doldu
Sevinçleri kapı aralıklarından yüreklere saçıldı Kapı aralıklarından uzanan yardım elleri tebessüm oluşturdu Yağmur altında kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıldı
YEREL HABERLER Sevinçleri kapı aralıklarından yüreklere saçıldı Kapı ...
Odunpazarı Belediyesi’nden çocuklar için ‘Dijital Resim Sergisi’
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi’nden çocuklar için ‘Dijital ...
Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor ESBALDER Başkanı Demirtaş, sosyal medyadaki görüntülerin incelenmesi için yetkililere seslendi
YEREL HABERLER Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın ...
Aile sağlığı merkezleri ilaçlanıyor
YEREL HABERLER Aile sağlığı merkezleri ilaçlanıyor
Sporcular antrenmanı evden yapıyor
YEREL HABERLER Sporcular antrenmanı evden yapıyor
Vatandaşlar evde kaldı otoparklar boşaldı Aylık otopark abonelik sayıları düştü
YEREL HABERLER Vatandaşlar evde kaldı otoparklar boşaldı Aylık ...
Ne yağmur ne de virüs tehlikesi ‘dilenmekten’ alıkoyamadı Kafasına geçirdiği koliyle araba araba gezip dilendi
YEREL HABERLER Ne yağmur ne de virüs tehlikesi ‘dilenmekten’ ...
Eskişehir'de ‘Evde kal’ çağrılarını umursamayanlar
YEREL HABERLER Eskişehir'de ‘Evde kal’ çağrılarını umursamayanlar
Eskişehir'de salgın değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Eskişehir'de salgın değerlendirme toplantısı
(Özel) Bu da 'Otomatik Dezenfekte Yolu' Kurulumu yok, tak fişe çalışsın Tüm malzemeleri yerli olan sistemde kullanılan dezenfektanların CE belgesi var Eskişehirli üreticisi Mustafa Yıldız; "Sadece Korona virüs değil, insanların üzerilerinde bulunan mikroorganizma ve bakterileri yok edebiliyor"
YEREL HABERLER (Özel) Bu da 'Otomatik Dezenfekte Yolu' Kurulumu yok, ...
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
Korona mağdurlarına yardım
YEREL HABERLER Korona mağdurlarına yardım
Eskişehir´de belediye ücretsiz maske dağıttı
YEREL HABERLER Eskişehir´de belediye ücretsiz maske dağıttı
Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı ...
Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı
Zabıta ekipleri açıkta satılan ekmekleri topladı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri açıkta satılan ekmekleri topladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X