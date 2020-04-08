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TOBB’un bankalara çağrısına ESO’dan tam destek Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Bizler de iş alemi olarak bu çağrıya katılıyor ve tam destek veriyoruz" "Bankalarımızı, sanayicimizin yanında, sanayicimizin işlerini kolaylaştıran kurumlar ve bireyler olarak görmek istiyoruz"

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'un bankalara yönelik çağrısına Eskişehir Sanayi Odası'ndan (ESO) destek geldi.

TOBB’un bankalara çağrısına ESO’dan tam destek Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Bizler de iş alemi olarak bu çağrıya katılıyor ve tam destek veriyoruz" "Bankalarımızı, sanayicimizin yanında, sanayicimizin işlerini kolaylaştıran kurumlar ve bireyler olarak görmek istiyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'un bankalara yönelik çağrısına Eskişehir Sanayi Odası’ndan (ESO) destek geldi.
Hisarcıklıoğlu'nun, "Bankalar ipe un seriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından limit bitti denip başvurusu daha alınmadan geri çevriliyor. Tüm bankalara sesleniyorum. Bu dönem kar düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Bankaları, sıkıntıya düşen tüm firmalarımızı desteklemeye çağırıyorum” diye yaptığı çağrı büyük yankı buldu.
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bizler de iş alemi olarak bu çağrıya katılıyoruz ve tam destek veriyoruz" dedi. Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanan raporların, bankalar ve yaklaşımları konusunda TOBB’a verdiklerini belirten ve bunların sonuç vermeye başladığını ifade eden Kesikbaş, sanayicilerin bankalardan 2020 yılı boyunca koşulsuz destekte beklediğinin altını çizdi.

Temkinli tedirginlik
Sanayicilerin en büyük şikâyetinin KGF kredilerinin henüz daha sanayiciye ulaşmamış olması olduğunu vurgulayan Kesikbaş, "Üretim yapan firmalarımızda temkinli bir tedirginlik söz konusu. Ekonomik tedbirlerin uygulamasının geç başlaması, kriterlerin henüz belli olmaması, bankaların derecesi ve kredibilitesi yüksek firmaları gözetmesi, tedbirlerin bürokrasi altında ezilmesi, yok olması sanayicilerimizin en büyük şikayetleri" dedi.
Koronavirüs salgını döneminde en önemli meselenin ’üretim gücünü muhafaza edilmesidir’ diyen Kesikbaş, "Milli dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde Bankalarımızı, sanayicimizin yanında, sanayicimizin işlerini kolaylaştıran kurumlar ve bireyler olarak görmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

TOBB’dan bankalara çağrı
TOBB’un bankalara yaptığı çağrıyı hatırlatan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, bu çağrının ise şunlar olduğunu ifade etti;
"Tüm dünya Korona virüs salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde ülkemizde de pek çok işletmemizin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Birkaç sektör dışında tüm firmalarımızda da ciddi ciro kayıpları var. Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri var. Her üç tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli. Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF’nin kefalet kapasitesi 250 milyar lira artırıldı. Ancak, 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından “limit bitti” denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta Korona virüsten olumsuz etkilenen firmalarımızın değil de, kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. Bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum”.

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