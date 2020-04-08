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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evlerinden çıkamayan çocuklar için eğitici-öğretici program

İHA

Odunpazarı Belediyesi Covid19 (Korona) virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için eğiticiöğretici yayınlar yapmaya hazırlanıyor.

Evlerinden çıkamayan çocuklar için eğitici-öğretici program

Odunpazarı Belediyesi Covid19 (Korona) virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için eğiticiöğretici yayınlar yapmaya hazırlanıyor.
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Oyuncuları tarafından hazırlanan program 12 Nisan Pazar Günü’nden itibaren her pazar saat 14.00’de Odunpazarı Belediyesi’nin facebook ve youtube sayfalarında yayınlanacak.
Odunpazarı Belediyesi, korona virüs salgını nedeni ile evlerinden çıkamayan çocuklar için çocuk programını hazırlıyor. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan programda Mumu ve Cici’nin maceralarının yer alacak, eğitici ve öğretici olduğu kadar eğlenceli de olacak. Masaldan müziğe, oyundan eğiticiöğretici etkinliklere kadar birçok unsurun yer alacağı program, 12 Nisan Pazar günüden itibaren her Pazar saat 14.00’de Odunpazarı Belediyesi’nin facebook ve youtube sayfalarında yayınlanacak.
“ÇOCUKLAR HER ŞEYİMİZDİR”
“Çocuklar her şeyimizdir” diyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye’nin de korona virüs nedeni ile zor bir dönemden geçtiğini kaydetti. Okula, kreşe, parka gidemeyen çocukların tüm zamanlarını evde geçirmek zorunda kaldığına dikkat çeken Başkan Kurt, “Bu zor günlerden en çok çocuklar etkilendi. Evde zaman geçirmek zorunda kaldılar. Bu durum aileleri de zor durumda bırakıyor. Odunpazarı Belediyesi olarak evden çıkamayan çocukların kaliteli zaman geçirmesi, eğlenirken de öğrenmesi için bu programı hazırladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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