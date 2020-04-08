Girişimcilik sohbetleri sanal ortamda başlıyor

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenen Girişimcilik Sohbetleri, Suat Köçer ile başlayacak. Etkinliğin ilk konuğu Suat Köçer, sanal ortamda gençler ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, gençlerin iş dünyasında daha etkin olabilmeleri adına desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda #BaşrolSensin sloganı ile düzenlenen girişimcilik sohbetlerinin ilk konuğu Suat Köçer olacak. Online olarak sosyal medya platformlarından düzenlenecek etkinlikte birçok isim gençler ile buluşacak 10 Nisan Cuma günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan buluşma, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin, “tepebasikulucka” instagram hesabından takip edilebilecek. Etkinlikte gençler, Köçer’in deneyimlerinden yararlanabilecek.

Gençler ayrıca Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nin düzenlediği etkinliklerden, instagram, twitter ve facebook üzerindeki “tepebasikulucka” hesabını takip ederek haberdar olabiliyor. Merkez yetkilileri de düzenlenecek farklı etkinlikler ile Tepebaşı Kuluçka Merkezi’nin evlere online olarak konuk olacağını ifade ediyor.



Suat Köçer kimdir?

1980’de Erzurum’da doğdu. Ortaokul yıllarında hikâyeler yazarak başladığı yazma serüvenine, 2002’den itibaren İstanbul’da devam etti. Çeşitli ulusal dergilerde sürdürdüğü kültür sanat konulu yazılarının ardından, tamamen sinemaya yöneldi. Türk Sineması eksenli eleştiri, araştırmainceleme ve röportajları ulusal gazete ve dergilerde yayımlandı. Ağustos 2010’da Gilm Arası Dergisi’ni kurdu. TRT Türk’te Film Arası isimli haftalık sinema programını hazırlayıp sundu. Film Arası Sinema Dergisi’nde yazılarını sürdüren Köçer ayrıca, Yeni Şafak Gazetesi’nde pazar günleri sinema sayfası hazırlıyor.

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