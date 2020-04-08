75 yaşında koronayı yendi ESOGÜ Hastanesinde Korona visür hastaları sağlıklarına kavuşuyor

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Umreden döndükten sonra Eskişehir Gündüzalp KYK Öğrenci Yurdunda bir süre karantinada kalan ve 25 Mart’ta Covid19 pozitif olarak ESOGÜ Hastanesinde tedavisine başlanan 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz bugün sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Covid19 hastalarının tedavisi devam ederken sağlığına kavuşan hastalar sevinçle taburcu ediliyor.

25 Mart’ta Covid19 pozitif olarak ESOGÜ Hastanesinde tedavisine başlanan 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz bugün sağlığına kavuştu. Yaş itibariye risk grubunda olan ancak ölümcül koronayı yenen Şaşmaz, bugün sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden ayrılarak Diyarbakır'a gitmek üzere AFAD ekiplerine teslim edildi.

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