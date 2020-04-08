Irak'tan gelen Türk işçiler ve iş insanları, Eskişehir'de karantinaya alındı

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSUOğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, (DHA)IRAK'ın başkenti Bağdat'tan uçakla Eskişehir'e getirilen aralarında Türk iş insanları ve işçilerin de bulunduğu 250 kişilik grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 17 kişi de Kütahya'daki öğrenci yurdunda karantinaya alındı.<br>Bağdat'tan alınan Türk iş insanları ve işçilerinde bulunduğu 267 kişilik grup, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Uçaktan indikten sonra pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan gruptakilerden 250 kişi otobüslerle Çamlıca Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi. Giriş kayıtları yapılan grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındı. 250 kişi yurda getirildiği sırada AFAD, Kızılay ve polis ekipler maske ve eldivenle tedbir aldı.<br>17 KİŞİ KÜTAHYA'YA GÖNDERİLDİ<br>Bağdat'tan gelen uçakta yer alan 17 kişi ise otobüslerle Kütahya'ya gönderilerek, koronavirüs karantinası için Emine Gülbahar Yüksek Öğrenim Yurdu'na yerleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-08 19:28:09<br>

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