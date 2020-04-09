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Jinekomasti kabus olmaktan çıkıyor Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sezgin: "Ameliyat sonrasında hastamıza 20 gün kadar korse kullandırıyoruz, 1 hafta sonra da işine dönebiliyor"

İHA

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sezgin, erkeklerde oluşan kadın tipi meme büyümesi sorununun, cerrahi uygulamalarla giderilebildiğini aktardı.

Jinekomasti kabus olmaktan çıkıyor Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sezgin: "Ameliyat sonrasında hastamıza 20 gün kadar korse kullandırıyoruz, 1 hafta sonra da işine dönebiliyor"

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sezgin, erkeklerde oluşan kadın tipi meme büyümesi sorununun, cerrahi uygulamalarla giderilebildiğini aktardı.
Jinekomasti’nin; meme ve kadın kelimelerinin birleşiminden oluştuğunu, yani erkekte kadın tipi meme büyümesi anlamına geldiğini aktaran Op. Dr. Sezgin, “Özellikle yaz aylarında tişört giyildiğinde, ya da havuzda üstsüz durulduğunda bu durumdan utanıyorlar ve rahat edemiyorlar bundan kurtulmak istiyorlar” şeklinde konuştu.
LİPOSAKŞIN İLE YAĞLAR ALINIYOR
Aslında burada büyüyen dokunun tümünün meme dokusu olmadığını, bir kısmının yağ, bir kısmının meme dokusu olduğunu aktaran Dr. Sezgin, Jinekomasti şikâyeti ile gelen hastada önce bunun altında yatan nedenleri araştırdıklarını dile getirdi. Op Dr. Sezgin, şöyle konuştu: “Öncelikle bunun altında yatan hormonal bir bozukluk var mı diye bir endokrinoloji ya da dahiliye uzmanı tarafından hormonlarına bakılmasını istiyoruz, bunlar normal seviyedeyse İdiopatik Jinekomasti diyoruz ve ameliyat gündeme geliyor. Genellikle yağlı doku oranı yeteri kadar varsa yalnızca liposakşın uygulaması yapıyoruz, yani; 1 santimden küçük kesi yaparak kanülleri içeri sokup kanallar oluşturarak, yağ dokularını çekiyoruz, liposakşının yeterli olmadığı durumlarda ise meme dokusundan da almamız gerekiyor.”
1 HAFTA SONRA İŞE DÖNÜLEBİLİR
Meme dokusu sert olduğu için liposakşın yöntemi ile alma şanslarının olmadığını aktaran Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sezgin, “İz bırakmamak açısında meme başının renkli kısmı ile normal deri arasındaki bölümden yarım daire bir kesi yaparak bu bölgedeki meme dokusunu alıyoruz” diye konuştu. Tüm bu uygulamaların anestezi altında, hasta tamamen uyutularak yapıldığını aktaran Sezgin, “Ameliyat sonrasında hastamıza 20 gün kadar korse kullandırıyoruz, elastik bir bandaj bu, ameliyattan 3 gün sonra kişi banyo yapabilir, 1 hafta sonra da işine dönebilir, burada bazı morluklar var bunların geçmesi 1 ayı bulabiliyor, ancak bu morluklar, şişlikler, hastanın yaşam kalitesini bozacak şeyler değil” şeklinde konuştu.
AĞIR SPORLARDAN KAÇINILMALI
Ameliyat sonrasında ilk günden sonra ağrının azaldığını belirten Op. Dr. Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cerrahi müdahale yaparken öncesinde bir sıvı veriyoruz, bu sıvının içinde yüksek miktarda lokal anestezik var, ameliyat sonrası dönemde bu sıvı, hastanın ağrılarının azaltılmasında etkili oluyor, ama tabi dışarıdan da ilk 3 gün boyunca ağrı kesiciler veriyoruz. 3 gün sonrasında ağrılar azalıyor, ameliyat sonrasında ağır sportif faaliyetler yapılmasını istemiyoruz, hastanın 2 ay boyunca uzun süreli kolu hareket ettiren sporlardan uzak durmasını istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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