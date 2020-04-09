Virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara polis darbesi Yakalanan şahıslara toplam 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı

Eskişehir’de, Korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde, kapalı olması gereken bir dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira ceza kesilirken, dernek yetkilisi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Cumhuriye Mahallesi İş Bulma Sokak üzerinde yaşandı. Dün akşam saat 21.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sokak üzerinde bulunan ve Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir derneğe baskın gerçekleştirdi. Dernek içerisine giren ekipler, kumar oynadığı iddia edilen toplam 7 şahsı iki masa etrafında okey ve iskambil kağıtları ile oyun oynarken yakaladı.

Polis ekiplerince, yakalanan 6 şahsa ayrı ayrı ’Karantina Tedbirlerine Uymamaktan’ 3 bin 150 TL idari para cezası, dernek yetkilisi olan şüpheli N.Ç. isimli şahsa ise, yine ’Karantina Tedbirlerine Uymamak’ suçundan 3 bin 150 TL idari yaptırım ve Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından ayrı ayrı adli işlem başlatılarak gözaltına alındı.

Öte yandan gerçekleşen polis baskında 7 şahsa toplam 22 bin 50 TL idari para cezası uygulanırken, şüpheli N.Ç. adliyeye sevk edildi.

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