Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye, 22 bin 50 lira ceza

<br>ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken dernek binasında kumar oynarken yakalanan 7 kişiye, toplam 22 bin 50 liralık ceza kesildi.<br>Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi´nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken derneğe giden polis ekipleri, 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Dernek yöneticisi hakkında, `kumar oynanması için yer ve imkan sağlama´ suçundan yasal işlem başlatılırken, 7 kişiye kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 liralık para cezası uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir <br>2020-04-09 13:52:22<br>
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