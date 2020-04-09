Eskişehir'de kavga eden 3 şahsa 9 bin 450 TL ceza Sosyal mesafe kuralını ihlal ettiler, cezayı yediler

Eskişehir'de, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kavga eden 3 şahsa 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 şahıs arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları ayırarak karakola götürdü. Burada kavga eden ve haklarında işlem başlatılan şahısların her birine, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kanunun 282'inci maddesi gereğince 'sosyal mesafe kuralını' ihlalden 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 3 şahsa toplam 9 bin 450 TL idari ceza uygulandı.

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