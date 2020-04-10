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Vali Çakacak, Emniyet Teşkilatının Polis Haftasını kutladı

İHA

Vali Özdemir Çakacak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Emniyet Teşkilatının Polis Haftasını kutladı

Vali Özdemir Çakacak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’i makamında kabul etti.
“Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız, 175 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletimizin ve milletimizin göğsünü kabartmaktadır.” diyen Vali Çakacak, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti iletti.
Türk Polis Teşkilatının en eski ve köklü kuruluşlarından biri olduğunu, Emniyet Teşkilatının mesai mefhumunu gözetmeksizin cansiperane görev yaparak önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Vali Çakacak, “Görevlerini yerine getirirken hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin gerekliliklerini ilke edinen Emniyet Teşkilatımız, en büyük gücünü vatandaşlarımızın desteğinden almaktadır. Terörle mücadele başta olmak üzere, örgütlü suçlar ile diğer suç ve suçlulara karşı verilen mücadelede Türk polisinin başarısıyla Türk milleti olarak gurur duyuyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için fedakarca görev yapan Polis Teşkilatımız, bugün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadelede gecegündüz görev yaparak halkımızın sağlığının korunmasında önemli görev ifa etmektedir. Tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. ” dedi.
Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çakacak, “Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümünde tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevleri başındaki polislerimize ve gazilerimize sevdikleri ile birlikte sağlıklı, başarılı yıllar temenni ediyorum.” diye konuştu.

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