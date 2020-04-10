Evinde yaptığı poğaçaları Polis Merkezindeki memurlara ikram etti

<br>Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, Türk Polis Teşkilatı´nın 175'inci yıl dönümü nedeniyle evinde poğaça yapan Nurcan Solmaz, Çarşı Polis Merkezi'ni ziyaret ederek görevli polis memurlarına dağıttı. Solmaz, polislerin her gün onlar için çalıştığını ifade ederek, ''Polisler bizim için 365 gün çalışıyor. Ben de bir gün onlar için bir şeyler yapmak istedim'' dedi.<br>Eskişehir´de oturan Nurcan Solmaz, Türk Polis Teşkilatı´nın 175´inci yıl dönümü nedeniyle evinde poğaça yaparak paketledikten sonra Cumhuriyet Mahallesi´nde bulunan Çarşı Polis Merkezi'ne geldi. Polislerin günün kutlayan Solmaz, elindeki poğaçaları polis memurlarına ikram etti. Polis günü nedeniyle içinden geldiği için hazırladığı poğaçaları memurlara ikram ettiğini anlatan Solmaz, ''Bugün polis günü olduğu için evimde yaptığım poğaçaları Çarşı Polis Merkezi´ne getirdim ve onlara ikram ettim. Polisler bizim için 365 gün çalışıyor. Ben de bir gün onlar için bir şeyler yapmak istedim. Küçük bir şey ama içimden geldi ve yapıp, getirdim'' dedi. Polis Merkezi´nde görevli memurları Nurcan Solmaz´a teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU<br>2020-04-10 14:48:39<br>

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