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Başkan Ataç'tan Sağlık Haftası mesajı "Toplumsal sağlığın değerinin en iyi şekilde anlaşıldığı günlerden geçiyoruz"

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 713 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Ataç mesajında koruyucu hekimliğe vurgu yaptı.

Başkan Ataç'tan Sağlık Haftası mesajı "Toplumsal sağlığın değerinin en iyi şekilde anlaşıldığı günlerden geçiyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 713 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Ataç mesajında koruyucu hekimliğe vurgu yaptı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumsal sağlığın değerini en iyi şekilde anlaşıldığı günlerden geçildiğini kaydetti. Dünya genelinde etkisini gösteren koronavirüs tehlikesi ile birlikte koruyucu hekimliğin de önemine dikkat çeken Başkan Ataç, “Sağlık kavramı, hayatımızda hiçbir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Toplum sağlığı için de öncelikle toplumun en küçük yapı taşı olan bireyin sağlıklı olması gerekir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur. Öte yandan tüm dünyada olağanüstü bir sürecin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde, benim de bir hekim olarak daima önemine vurgu yaptığım koruyucu hekimliğin kıymetini daha iyi kavramalıyız. Zira koruyucu hekimlik, hastalıklar ile baş etmenin en kolay ve aynı zamanda maliyetsiz yoludur; hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. İnsan vücudunun sağlıklı işleyişi, binlerce denge ve savunma sistemi üzerine kuruludur. Bu denge ve sistemlerin bozulmasına engel olmaya yönelik atılan her adım ve çalışma, koruyucu hekimlik alanına girer. Beslenme, temizlik, aşılama, yaşam koşulları (gürültü, stres, çevre ve doğanın korunması), zoonoz hastalıklar gibi geniş kapsamlı ve çok önemli konuları içerdiğinden, toplum ve hayvan sağlığı birlikte ele alınarak değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Koronavirüs, kapitalist ülkelerin sağlık sisteminin zayıf yanlarını meydana çıkardı. Kâra dayalı sistem yerine mutlaka insan sağlığına odaklı sistem kurulmalı. Koruyucu hekimliğin gelişmesi, toplumun sağlık kalitesinin yükselmesi anlamına gelir. Bu da insanlık için en önemli gelişmişlik ölçülerinden birisidir” dedi.
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı
Tepebaşı Belediyesi’nin 2001 yılında katıldığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı hakkında da değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyimiz ile birlikte 2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na dahil olduk. Bizim de katıldığımız VII. Faz’ın genel hedefleri arasında ‘Herkes için sağlığı ve refahı artırmak ve sağlık eşitsizliklerini azaltmak’, ‘Ulusal, bölgesel ve küresel seviyede örnek oluşturarak liderlik etmek’ ve ‘DSÖ’nün stratejik önceliklerinin uygulanmasını desteklemek’ gibi amaçlar bulunuyor. Sağlık ve sağlık eşitsizlikleri sosyal olarak belirlenir. Sağlıktaki eksiklikler bir toplumun sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel durumundan, özellikle günlük yaşam koşullarından ve güç, para ve kaynakların dağılımını etkileyen kararlardan kaynaklanmaktadır. Ekonomik krizler karşısında sağlık eşitsizlikleri artmaktadır ve bu nedenle ortak çalışmalarda bulunmak elzemdir. Sağlık alanındaki eşitsizliklerin büyüklüğü, nedenleri ve bunları azaltabilecek çalışmalar hakkında mevcut ve kanıtlara dayalı bilgi her zamankinden daha çoktur. Faz VII, bütün yerel yönetim yaklaşımı, güçlü politik destek ve değişim için kapasite geliştirme vurgusu ile sağlık alanındaki eşitsizlikleri ele almak için sistematik çalışmaları teşvik edecektir. Yaşamın tamamını ele alan politikalar ve müdahaleler, çocukların refahı ve erken çocukluk döneminde gelişim; istihdam ve çalışma koşulları, hayat boyu öğrenme; yaşlı insanlar için yaşam koşulları, sosyal koruma ve yoksulluk; toplumsal esneklik, sosyal içerme ve uyum ve cinsiyet eşitliği konularını kapsayacaktır” dedi.
“Koruyucu hekimlik ihmal edilmemeli”
Başkan Ataç mesajının devamında ise koruyucu hekimlik uygulamalarının ihmal edilmesinin bazı bedelleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, “Genel olarak sağlık uygulamalarında tedavi hekimliğinin öncelikli olarak görülmesi, koruyucu hekimliğin ihmal edilmesi, büyük sosyal ve ekonomik yük olarak geri dönmektedir. Tepebaşı Belediyesi olarak biz, koruyucu hekimlik projesi olarak en başarılı örneği, Şirintepe Ağış ve Diş Sağlığı Polikliniğimizde gördük. Şimdiye kadar 60 bin çocuğumuza burada ücretsiz olarak hizmet verdik. Bu konuda ciddi araştırmalar yapılarak, eğitim başta olmak üzere özel sağlık politikaları geliştirilmelidir. Koruyucu hekimlik ihmal edilmemelidir. Toplum sağlığın daha da anlam kazandığı koronavirüs salgını sürecinde sağlık çalışanları, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, her türlü özveri ve üstün gayretler ile mesleğini yapıyor. Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 713 Nisan Dünya Sağlık Haftasını kutlar, herkese sağlıklı günler dilerim” sözlerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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