Çiftelerlerde Korona tedbirleri arttırıldı

Çifteler Belediyesi, halk sağlığı için yeni tip Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında önlemleri en üst seviyeye çıkarttı.

İlçede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri için kurulan Cuma Pazarında halk sağlığını korumak için bütün önlemleri üst seviyeye çıkartarak belediye ekipleri, ilçe jandarma ve emniyet güçleri birlikte kontrol noktaları kurdu. Pazar yerine girişte vatandaşların ateşlerini kontrol edip, yoğunluğu azaltmak için kontrollü girişler sağladı. Esnaf ve vatandaşlar anons sistemiyle maske takmaları konusunda uyarıldı. Belediye sosyal medya aracılığı ile vatandaşların salgınla ilgili hassasiyetlerini artırmak için gerekli uyarıları sıklıkla yapıyor.

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