Eskişehirspor'a -6 puan silme cezası geldi

Eskişehirspor kulübüne eski futbolcuları Boffin'in alacakları ödenmediği için6 puan silme cezası geldi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle; "Kulübümüz eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin görüşmelerimiz kendisine sunduğumuz ödeme planlarına rağmen olumlu sonuç vermemiştir. Eski oyuncumuza alacaklarına karşılık kulübümüz tarafından 75.000 Euro değerinde bir ev ve 24 ay taksitle 100.000 Euro teklif edilmiştir ancak olumlu dönüş alınamamıştır. Bu sebeple kulübümüze6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirsporumuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız"

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